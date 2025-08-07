Agencia Eleven evoluciona a Eleven para liderar el futuro del SEO

Agencia Eleven, firma líder en posicionamiento orgánico con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, anuncia hoy su evolución de marca: a partir de ahora, pasa a llamarse simplemente Eleven. Este cambio acompaña una nueva etapa de crecimiento y proyección internacional, en la que la empresa busca liderar la nueva era del SEO y la búsqueda.

“La búsqueda nos define. Evolucionar a Eleven es mucho más que acortar un nombre: es alinearnos con nuestra ambición global y con la transformación que vive el mundo del search. Hoy, buscar ya no es solo Google: también son YouTube, TikTok, Maps, marketplaces y modelos de IA. Nuestra nueva identidad refleja esa evolución. Con este rebranding, también ampliamos nuestros servicios para ofrecer a cada cliente un abordaje integral que potencie su visibilidad orgánica en todos los motores donde sus audiencias están”, señaló Guido Mazzei, CEO de Eleven.

Además de una nueva denominación y más servicios, el cambio incluye una renovación integral de la identidad visual, con una nueva paleta de colores, tipografía y estilo más moderno y minimalista. También se estrena un nuevo dominio web (eleven.agency) y presencia en redes sociales, como parte de una experiencia de marca unificada.

Desde su fundación, Eleven ha trabajado con empresas de múltiples industrias, incluyendo ecommerce, fintech y SaaS como Mercado Libre, Assist Card, Despegar, Kavak, entre otros. Hoy, esta evolución busca reforzar su posicionamiento como firma especializada en visibilidad orgánica y reputación digital, con soluciones integrales para un ecosistema de búsqueda en constante cambio, al tiempo que impulsa su presencia internacional con el objetivo de posicionarse y liderar nuevos mercados en México y Estados Unidos.

“Search se está transformando rápidamente y nosotros también. Esta evolución es nuestra forma de decir que estamos listos para liderar la próxima era de la visibilidad orgánica”, concluyó Mazzei.