Agost Carreño: “Estoy abierto al diálogo, pero la justicia ya falló y Macri no decide en Córdoba”

-¿Qué implica el fallo de la Cámara Nacional Electoral, restituyéndolo como presidente del PRO Córdoba y dejando sin efecto la intervención dispuesta por Macri?

-Estaba convencido de que estaba mal lo que hacía el PRO de Buenos Aires, sobre todo cuando Mauricio Macri fue a la Bolsa de Comercio de Córdoba y dijo que yo tenía que ser expulsado del PRO, después de más de un año que yo estaba en el bloque de Miguel Ángel Pichetto, que fue su candidato a vicepresidente, y donde además estaban los diputados de los gobernadores del PRO. Sin una charla previa se despachó con eso en octubre y en diciembre decidieron, de manera exprés, la intervención.

-Usted en ese momento habló de irregularidades.

-Muchísimas irregularidades, fue como algo caprichoso, sobre todo cuando yo llevaba un año en el otro bloque, e incluso me había reunido con Macri porque me había pedido ayuda para ganarle la interna a Patricia Bullrich. Fue muy extraño. Pero, además, los afiliados cordobeses tenían derecho a elegir quiénes eran las autoridades que iban a ser las que iban a decidir las políticas de alianza, y en aquel momento las PASO estaban vigentes, por lo que la lapicera la iban a tener los afiliados de Córdoba. Entonces, el PRO de Buenos Aires interviene el partido el 13 de diciembre y designa a Laura Alonso. Ese mismo día, presenté un recurso de nulidad ante la jueza Servini, que es la jueza de Alzada de todo lo que haga el PRO Nacional, porque está registrado en Buenos Aires. Lo fue llevando bastante lento la jueza hasta que saca el fallo en contra, que es muy cuidado, porque dice que no había ninguna irregularidad: no podían acreditar por qué se hizo la intervención.

-Y ahora se determina que es inválida la intervención.

-Sí, y eso hace que se retrotraigan los efectos de cómo estaba el partido al día anterior a la intervención.

-¿Cómo sigue el PRO Córdoba ahora?

-Ahora hay que ejecutar esa sentencia. Lo que le queda al PRO Nacional es presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Se supone que en estos próximos siete a diez días debería hacerse un trámite en el juzgado de Córdoba para retrotraer, para quitarle al interventor los poderes y volvérselo a dar a todas las autoridades. Yo soy el presidente y el resto de las autoridades, todas, vuelven a su lugar las autoridades electas. Este juicio tardó tanto que el mandato está vencido, así que corresponde que hagamos una interna o que prorroguemos los mandatos o que encontremos una salida para pasar el programa electoral y regularizar la situación del partido y que sean los afiliados de Córdoba los que elijan a las autoridades.

-¿Ve una salida consensuada con todo el frente interno que existe?

-Es muy difícil, pero yo estoy dispuesto a dialogar. Ellos, misteriosamente, han sacado a la luz una supuesta resolución donde me echaban del partido, en un procedimiento en el cual no participé ni fui notificado para defenderme. Pero fuera de eso, los actos del interventor son nulos. Por lo tanto, todo lo que haya hecho el interventor y no se ha ratificado por las autoridades electas, se caen.

-Suena casi imposible que haya diálogo en este contexto…

-Por supuesto que se hace muy difícil el diálogo. De todas formas, yo estoy dispuesto a dialogar y ya le mandé un mensaje al secretario General del PRO Nacional proponiéndole dialogar. Me han hablado muchos intendentes, legisladores y dirigentes de toda la provincia y voy a dialogar con todos para tratar de encauzar esto. Entiendo que no le guste el fallo a la gente de la concejal (Soher) El Sukaria, pero es lo que dice la justicia y ella no puede pretender hacerse del partido a dedo y de forma irregular, y que yo no haga el planteo que corresponde a la justicia en defensa de los derechos de los afiliados de Córdoba.

-¿Qué puede pasar con el PRO de cara a octubre?

-La semana que viene tendré reuniones con todos los partidos para analizar qué posibilidades de alianzas existen y de lo contrario el partido tendrá que prepararse para presentar candidatos. Si efectivamente hay una guerra campal de todos los sectores y no podemos ni siquiera dialogar, corre peligro que no podamos presentar una lista solos ni en alianzas. Por lo tanto, espero que todos los dirigentes estén a la altura y entiendan que hay que sentarse en una mesa a lograr los acuerdos que correspondan y si no, quien tenga la lapicera al día de cierre la lista presentará la lista que corresponda, siempre cumpliendo las leyes vigentes.

-¿Esta disputa va a seguir en el ámbito de la Justicia?

-Es que la justicia ya falló, no hay muchas vueltas. Ahora, lo que está esperando la gente de El Sukaría es que la Corte Suprema o la Cámara Nacional les dé un efecto suspensivo. Me parece que están jugando a tratar de lograr eso. No es lo que dice el Código, pero es legítimo que ellos vayan a la justicia a pedir lo que sea, como fue legítimo que yo fuera. La justicia es consciente de que hay un problema electoral y que tiene que haber certeza de quién tiene la lapicera. Ahora, le podemos dar tranquilidad a todo el mundo es que según el máximo tribunal de justicia electoral del país ha dispuesto que las autoridades de Córdoba, encabezadas por mí, sean las que deban volver a tener el mando el partido de ahora en adelante.

-¿Existe la chance de una alianza con LLA en Córdoba? ¿Macri juega en este contexto?

-No depende de Macri. Las alianzas provinciales las decide la provincia. En Buenos Aires, (Cristian) Ritondo, que era presidente del PRO, con las autoridades de la provincia definieron la política de alianza, conversado con Macri, por supuesto, y yo también estoy dispuesto a conversar con Macri, pero hay que hablar, porque lo que planteó La Libertad Avanza, en Buenos Aires, es que se llame La Libertad Avanza, que ellos ponen todos los lugares y que no tengan ni un apoderado el PRO. Y eso no es conveniente. Cuando éramos Cambiemos o Juntos por el Cambio, y nosotros teníamos al presidente de la Nación, no le imponíamos esas cosas al radicalismo, a la Coalición Cívica, o al juecismo. Por lo tanto, me parece que si es para ir atrás como furgón de cola de La Libertad Avanza es complejo. Pero me voy a juntar con el presidente de LLA en Córdoba y lo escucharé y analizaremos las alternativas.

-Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, dijo que él está dispuesto a encabezar la lista si el PRO va solo. ¿Cómo lo ve?

-Yo tengo el mismo teléfono de siempre, así que espero la llamada de Facu Manzoni para conversar políticamente. Lo que yo recuerdo es que él ni siquiera había armado como dirigente partidario el departamento que presidía. Por lo tanto, como dirigente político no es de los principales del PRO para pensar en encabezar. Pero estoy dispuesto a analizar encuestas, a conversar con todos, y por supuesto que con Manzoni, como con cualquier intendente, me sentaré a conversar.