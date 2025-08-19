Agost Carreño: "Si el PRO no sirve más, no quiero ser yo el que le ponga los clavos al ataúd"

“Si el PRO no sirve más como institución, no quiero ser yo, siendo el presidente del partido, el que le ponga los clavos al ataúd”, aseguró el diputado nacional Oscar Agost Carreño.

“Al contrario voy a dar la pelea para tratar de que el PRO sea lo más competitivo posible”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Probablemente los números no sean los de otra época, pero también es cierto que viene un 2027 donde van a ser elecciones muy reñidas”, analizó Agost Carreño que va por la reelección.

Además señaló que “los números que saque este grupo de dirigentes del PRO van a demostrar si el partido realmente sigue vivo, si hay dirigentes importantes y si pueden ayudar a la reestructuración del poder en la provincia o en la Nación”.

“Nosotros tuvimos el desafío después de un largo juicio de recuperar el partido que en Buenos Aires habían decidido intervenirlo al solo efecto de negociar mejores posiciones con la Libertad Avanza”, afirmó.

Agost Carreño dijo que está “junto a un grupo de dirigentes que entiende que el PRO tiene que tener autonomía, que no se debe convertir en el furgón de cola de Javier Milei ni del peronismo ni de otros partidos”.

“Por eso armamos una lista que tiene jóvenes dirigentes, que pese a las decisiones de Buenos Aires y muchas veces de Córdoba Capital, en todos los rincones de la provincia han llegado a ser intendentes, concejales, tribunos de cuentas”, explicó el legislador nacional.

“En general sub 40. Sabemos que no tenemos los taquilleros de otra época, pero los valores están intactos y vamos a tratar de buscar el voto del desencantado de Javier Milei, que por pedido de Patricia Bullrich o Mauricio Macri en algún momento para que no gane el kirchnerismo fueron en busca a algo parecido de lo que representaba el PRO y se dieron cuenta que Javier Milei no lo es”, precisó Agost Carreño.