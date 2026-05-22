Agrupaciones opositoras piden un cambio de rumbo en Talleres

Qué días para ser hincha de Talleres. Pero, como siempre se canta: "en las malas mucho más". Y en ese marco, mientras el equipo acumula golpes dentro de la cancha, se multiplican las señales de inquietud en la vida política del club de barrio Jardín.

En las últimas horas, diferentes sectores vinculados a la oposición difundieron un pronunciamiento conjunto en el que dejaron expuesta su preocupación por el rumbo deportivo e institucional que atraviesa el club.

El mensaje apareció bajo una consigna con tono de advertencia: “Talleres necesita recuperar su esencia y su identidad”. Allí, agrupaciones que participaron en los últimos comicios enfrentando al oficialismo describieron el presente albiazul como una etapa de “profunda crisis”, marcada tanto por los resultados como por el clima interno que rodea a la institución.

El documento surgió después de un encuentro entre referentes de distintos espacios, que coincidieron en la necesidad de ampliar la participación política y social dentro del club. La convocatoria apuntó directamente a socios, hinchas, filiales y agrupaciones, con la intención de construir, según expresaron, un proyecto “genuino y humilde” que permita "devolverle a Talleres el protagonismo de otros tiempos".

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En otro de los pasajes del comunicado, los sectores opositores insistieron en la necesidad de modificar los mecanismos de decisión para que la voz del simpatizante tenga un peso real dentro de la conducción institucional. La idea, sostienen, es consolidar un modelo más representativo y con proyección a largo plazo.

La aparición pública del texto no es casual. Llega en un momento especialmente sensible para el mundo albiazul, golpeado por la dura eliminación en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán y todavía sacudido por la caída en el clásico frente a Belgrano, que este domingo jugará la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional ante River en el Kempes.

EL COMUNICADO