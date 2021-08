La sangre no llegó al río, al menos por el momento. Luego de una semana llena de rumores, Talleres jugará mañana contra San Lorenzo en el Estadio Kempes y allí estará Alexander Jesús Medina, firme junto al banco de suplentes, luego de ser ratificado como “Cacique” por sus propios dirigidos.

“Si se va él nos vamos todos”, aseguró el delantero Carlos Auzqui -con un “ja, ja” al final, como para darle a su frase un tono distendido-, luego del triunfo por penales ante Estudiantes de Río Cuarto que entresemana metió al Albiazul entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

“Medina es el capitán de este barco y lo vamos a respaldar siempre”, declaró más tarde el arquero Guido Herrera en otra clara muestra de apoyo para el entrenador uruguayo.

Se sabe que la relación de Medina con el presidente Andrés Fassi transita desde hace tiempo por aguas turbulentas. “Quiero lograr algo importante con Talleres”, afirmó el DT antes del inicio de la actual temporada y envalentonado por las buenas campañas que su cuadro hizo en los últimos torneos locales. Del otro lado del mostrador, mientras tanto, se recitó el mismo discurso de siempre y los dichos apuntaron una vez más hacia un horizonte que parece innegociable: la sustentabilidad: “Hay que equilibrar la ansiedad de protagonismo con ese objetivo”, enfatizó la autoridad de la “T”.

“El Cacique” siente que habló con el corazón y que le respondieron con el bolsillo, igual que aquel ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Y eligió refugiarse en el silencio, y en el trabajo, a la espera de que se haga realidad alguna de las promesas telefónicas con las que trataron de endulzarle los oídos y aplacarle el enojo.

A esta altura del campeonato, el director técnico sigue necesitando certezas que le permitan cubrir las bajas que le achicaron el plantel hasta el límite de sufrir cada partido que gana, empata o pierde.

Un final cantado

“¿Podríamos pasar la nota para más adelante? Sucede que Alexander, por el momento, prefiere no hablar demasiado. Está esperando que le traigan los jugadores que le faltan”, fue la respuesta de Talleres ante un pedido formal de entrevista que hizo este diario antes de que la pelota comenzara a rodar.

Aquella veda autoimpuesta se quebró más temprano que tarde, o tal vez nunca existió. Pero la noticia de la venta de Federico Navarro al Chicago Fire de la MLS, en la antesala del duelo ante Banfield, enmudeció del todo al DT.

Medina sabe (¿pega el portazo o espera hasta diciembre?) pero no contesta. Y dice mucho con su silencio. “No tiene por qué irse y en ningún lugar va a estar mejor que acá. Espero que cumpla su contrato”, dijo Fassi anticipándose al deseo de Racing Club de mudar de tribu al “Cacique”.

El dirigente albiazul -que acaba de cerrar otro millonario negocio con la venta de Piero Hincapié al fútbol alemán- sabe que más temprano que tarde deberá buscar un nuevo entrenador, el cuarto de su gestión.

Diego Dabove, actualmente sin club, y Martín Palermo, viejo conocido del Pachuca de México y hoy también desocupado tras dirigir sin mucho éxito a Curicó Unido de Chile, son algunos nombres que se filtraron para la sucesión. En esa lista de potenciales candidatos hay que sumar al uruguayo Diego Forlán, el Balón de Oro del Mundial Sudáfrica 2010, a quien Fassi tiene en gateras dirigiendo a su equipo de la Segunda “charrúa”: Atenas de San Carlos.

La búsqueda de objetivos deportivos ambiciosos y la tan declamada sustentabilidad institucional es la grieta que hoy divide a los albiazules. Las palabras de los referentes del plantel son una evidencia de que “la avenida del medio” es cada vez más angosta en barrio Jardín. El asunto es que el Talleres de los últimos tiempos sólo reconoce un cacique y muchos indios.

Según pasan los técnicos

Ángel Guillermo Hoyos. Dirigía a Talleres en el Argentino A cuando Andrés Fassi asumió la presidencia en 2014. Entre el 17 de noviembre (2-1 vs. Tiro Federal de Rosario) y el 7 de diciembre (0-1 vs. Gimnasia de Mendoza), dirigió 6 partidos, con 1 triunfo, 3 empates y 2 derrotas (33,33%). “Me enteré por algunos jugadores”, dijo sobre la noticia de su alejamiento.

Frank Darío Kudelka. Debutó el 23 de marzo de 2015 (2-0 vs. 9 de Julio de Morteros, por el Federal A) y se despidió el 19 de mayo de 2018 (0-1 vs. Boca, en un amistoso). Su gestión duró 114 partidos (60 victorias, 35 igualdades y 19 caídas), con una eficacia del 62,86%. Logró dos ascensos consecutivos y una clasificación para la Copa Libertadores 2019. En un final tenso, se despidió con esta frase: “"Nadie es imprescindible. La institución está por encima de todos y éste es el mejor ejemplo que puedo dar de eso".

Juan Pablo Vojvoda. Estuvo en el banco del equipo albiazul entre el 31 de julio de 2018 (2-1 vs. Midland, por Copa Argentina) y el 4 de mayo de 2019 (0-2 vs. Atlético Tucumán, por Superliga). Su ciclo se extendió por 36 encuentros, con 14 triunfos, 9 empates y 13 victorias (47,22%) y no haber clasificado a una copa internacional fue determinante para su salida. “Nos teníamos que poner de acuerdo en algunos puntos y no lo hicimos”, expresó.

Alexander Medina. Su mandato arrancó el 28 de julio de 2019 (1-0 vs. Vélez, por la Superliga). Suma 65 presentaciones (ganó 26, empató 21 y perdió 16) con una eficacia del 50,76%. Clasificó a la Copa Sudamericana 2021 y llevó al equipo hasta las semifinales de la última Copa de la Liga Profesional. “Quiero pelear por cosas importantes en Talleres”, enfatiza.