Allanan Villa La Tela por trata de personas: acusan a un pastor de explotar a ocho personas

Un fuerte operativo policial y judicial se llevó adelante esta mañana en Villa La Tela, donde quedó al descubierto una situación de trata de personas bajo la fachada de un hogar de asistencia espiritual.

Un pastor evangélico habría tenido a ocho personas, con problemas de adicciones, reducidas a la servidumbre. Según las primeras hipótesis, las víctimas eran obligadas a producir panificados desde la madrugada y a salir a venderlos por distintos barrios de la ciudad. No podían regresar al refugio hasta que no vendían toda la mercadería. Además, el acusado retenía los documentos de identidad en otro domicilio.

“Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad que eran explotadas laboralmente bajo el pretexto de una ayuda espiritual. Es una de las caras más inhumanas de la sociedad”, expresó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con El Doce.

Y sigue: “cuando nosotros ingresamos en la madrugada del sábado, en una noche muy fría, a usted le hubiese sorprendido la cantidad de pibes y pibas en un estado prácticamente de zombie. Uno los ve y parecen zombie, no parece ni siquiera caer en qué realidad están, en dónde están”.

La investigación apunta a un posible caso de trata laboral, con la intervención del fiscal federal Carlos Casas Noblega y su equipo. Quinteros recordó que en paralelo se realizaron allanamientos en Villa Richardson, donde el fin de semana se rescató a dos mujeres privadas ilegítimamente de la libertad.

El ministro describió la crudeza de los escenarios encontrados: “Ingresamos de madrugada, con mucho frío, y la cantidad de jóvenes en estado prácticamente de zombie era impactante. Fuimos a buscar a dos personas cautivas y pudimos rescatarlas. Son hechos dramáticos que muestran la fractura social que estamos viviendo”, señaló.

En el marco de los operativos también se registraron más de 15 detenidos y 102 motos secuestradas en distintos puntos de la ciudad, en procedimientos de control y saturación.

Vecinos señalaron que era habitual ver a jóvenes con canastas de mimbre ofreciendo alfajores y facturas en distintos barrios de Córdoba. La investigación apunta a que esa actividad se realizaba bajo coerción y sin beneficios reales para los vendedores.

“La propia necesidad se transforma en caldo de cultivo para el abuso y el delito. No es esclavitud en términos jurídicos, pero básicamente es eso: reducción a la servidumbre”, resumió uno de los periodistas presentes en el operativo.

El caso, en plena investigación, pone en evidencia un entramado de vulnerabilidad social, consumo problemático y explotación laboral que preocupa a las autoridades.