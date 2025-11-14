Anticipo: Por el escándalo de los contratos el fiscal Anticorrupción Franco Mondino allanó la Legislatura

En un giro sorprendente, el fiscal Anticorrupción Franco Mondino, allanó hoy diferentes dependencias de la Legislatura de Córdoba y secuestró documentación referida a contratos de personal y normativas y reglamentos que rigen para esos convenios.

El procedimiento, autorizado por el juez de Control Gustavo Hidalgo, se desarrolló durante la mañana de este viernes.

La investigación es un desprendimiento de la causa que tiene a Guillermo Kraisman imputado por defraudación a la administración pública. El militante peronista se presentó con Luciana Castro a cobrar el primer sueldo de Virginia Martínez, contratada en diciembre pasado por la Legislatura, con el DNI de ella. Por intervención del cajero no solo no pudieron retirar el dinero, sino que terminaron detenidos el 16 de enero de este año.

Un desprendimiento del expediente Kraisman

La causa se instruyó y elevó a juicio con Kraisman y Castro acusados por presunta defraudación a la administración pública. Sobre Virginia Martínez imputada por falso testimonio, el juez Hidalgo ordenó profundizar la investigación.

En ese marco, Mondino dispuso el allanamiento. El objetivo es evaluar la contratacion de personal y asesores en la Unicameral, bajo diferentes regímenes.

Del procedimiento de esta mañana participó la Policía de Córdoba, personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de equipos de computación de Policía Judicial.

Radicales preocupados

El Bloque de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado manifestando “preocupación” por el allanamiento en "las áreas de sueldo y administración"; alertando sobre “el dudoso manejo que hacen las autoridades de los recursos públicos de todos los cordobeses”.

“Exigimos la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la justicia”, agregó.

El mensaje lleva la firma del presidente del bloque Matías Gvozdenovich.