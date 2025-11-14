Anticipo: renunció Emilio Andruet como vocal de la Cámara 2a del Crimen de Río Cuarto

Los tribunales de Río Cuarto atraviesan una semana intensa y estrepitosa. Mientras el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió poner en marcha un proceso de juicio político a los fiscales que investigaron en Río Cuarto el crimen de Nora Dalmasso, el camarista penal Emilio Francisco Andruet presentó su renuncia al cargo de vocal de la Cámara 2a. del Crimen en esa jurisdicción.

Ambos hechos no están vinculados más que por el impacto que provoca en una sede tribunalicia tres jury y una dimisión. Río Cuarto es la segunda ciudad de la provincia, tiene uno de los tribunales más grandes después de la ciudad de Córdoba y es capital alterna del Ejecutivo.

Aún no han trascendido los motivos de la renuncia. En principio no sería para jubilarse porque tiene 62 años y no le alcanzan para acceder al beneficio. Hay que recordar que en Córdoba, los jueces y fiscales se jubilan como magistrados con 30 años de aportes y 10 de permanencia en el cargo, más la edad que se modificó y este año se aplica a los que tienen más de 63.

El último episodio de gran repercusión que lo tuvo como protagonista fue el pedido de jury que él presentó contra el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. En aquella oportunidad Perfil CÓRDOBA lo entrevistó y dio sus respuestas.

Lo extraño de la presentación es que la hizo como magistrado del Poder Judicial, pero además es el padre de Lautaro Andruet, defensor de Alicio Dagatti el empresario imputado por narcotráfico y asociación ilícita en dos expediente, uno de los cuales está a cargo de Gavier. Además, según se desprende de documental de esa causa, su teléfono y nombre están incluidos entre los contados de Alicio Dagatti. Esos aspectos podrían habérsele vuelto en contra.

Antes de ser camarista en Río Cuarto, Andruet fue fiscal de Instrucción del 2° Turno en Villa Dolores. Por ese tramo de su actividad como magistrado, los abogados de la víctima de abuso sexual de Roberto Clavero -extitular de la Cooperativa de esa ciudad- condenado a 28 años de prisión, lo denunciaron por ser uno de los fiscales que cajoneó la causa. En efecto, el expediente “durmió” en los despachos de los tribunales hasta que en 2022 se activó y culminó con la sentencia condenatoria. Figuran más nombres, entre los cuales el de Emilio Andruet.

Previamente, fue secretario en la sede de Morteros, mientras ocurrió un hecho grave: la desaparición de elementos secuestrados.

Cómo sigue el proceso

Luego de la presentación de la renuncia ante el Tribunal Superior, el cuerpo “toma razón” y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su aceptación.

Este medio intentó contactar a Andruet, pero no fue posible. La duda es por qué motivo deja la magistratura y si se sumará, a partir de ahora, al estudio jurídico que comanda su hijo para litigar como abogado particular.