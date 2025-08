El vocal de la Cámara 2da del Crimen de Río Cuarto, Emilio Andruet, pidió al Jurado de Enjuiciamiento abrir una causa contra el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gavier.

El escrito presentado ante el Jury tiene 33 páginas en las cuales el camarista cita diferentes publicaciones periodísticas para acreditar que el fiscal incurre en un “uso propagandístico de la función judicial” irguiéndose como protagonista de la noticia.

Cita el caso del asesor letrado Eduardo Caeiro, imputado por filtrar contenido de un examen en un concurso para funcionarios de la Defensoría Pública. También el caso del exsubjefe de la Policía de Córdoba, Alejandro Mercado.

Andruet lo acusa de alterar el principio de inocencia de todo ciudadano, al referirse a imputados en causas bajo instrucción, como autores -y no probables autores- de los hechos.

Explica, citando jurisprudencia, que el proceso de investigación es reservado tanto para salvaguardar las diligencias como la reputación del imputado, evitando así la “estigmatización social por simples sospechas”.

Sobre las consecuencias, señala que produce un grave perjuicio institucional y a las personas involucradas en las causas que entiende.

Subraya el vínculo de Gavier con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel con quien comparten un amigo común, el cónsul de Dinamarca, Emilio Viramonte Olmos.

No es habitual que un magistrado denuncie a otro, menos aún si pertenece a una jurisdicción diferente, como ocurre en este caso. Andruet es un camarista penal de Río Cuarto y el denunciado es un fiscal de Instrucción de Córdoba, Enrique Gavier.

Para conocer la razón de la presentación ante el Jury, Perfil CÓRDOBA dialogó con el vocal autor del escrito quien, además, es padre de Lautaro Andruet, uno de los abogados defensores de Alicio Dagatti, el poderoso empresario riocuartense detenido e imputado por asociación ilícita y narcotráfico. Justamente Gavier está al frente de una parte de la investigación.

El hijo del camarista es codefensor del poderoso empresario de Río Cuarto, Alicio Dagatti.

¿Por qué denuncio a un fiscal que no es de su jurisdicción, con el que no tiene vínculo funcional?

Porque veo las conductas de este fiscal y las pongo en conocimiento del Jury para que analicen ellos si encuadran en alguna de las previsiones del artículo 154 de la Constitución Provincial o si, eventualmente, es una cuestión deontológica. Básicamente, critico la mediatización que él hace de sus actuaciones. Como poder del Estado debemos informar a la sociedad, pero debemos hacerlo hasta un límite. El Código Penal también establece que las actuaciones son secretas para los extraños. Por ejemplo, cuando promovió acción en contra de un asesor letrado en Córdoba, se publicó en un medio el requerimiento, donde había mensajes privados de personas que nada tenían que ver con la causa. Además, hace semanas atrás él denunció un superior y mediatizó esa denuncia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto?

¿También denunció al fiscal Klinger por la presentación contra el fiscal general adjunto, Alejandro Pérez Moreno?

No, contra él no. Además a este fiscal (Enrique Gavier) hace cosas y nunca le pasa nada, como el control policial y la alcoholemia. Yo soy juez, no tomo alcohol, pero si tomo un vino y me agarra la Caminera, salgo hasta en Crónica.

Ese fue un caso que se archivó en las instancias penal, administrativa y ética.

Por eso, no le pasa nada. Agrego lo siguiente. Ustedes deben conocer el ´radio pasillo´. Mucha gente habla y nadie se anima a firmar. Hay que tener los pantalones puestos para firmar una denuncia de estas características.

¿Cuánto pesa en su denuncia el hecho de que su hijo sea codefensor de Alicio Dagatti?

Si hubiera reparado en eso, no habría presentado la denuncia. Esto no es causal de apartamiento porque la causa ya está en instrucción. Quizás debí medir un poco más eso, espero que no haya represalias.

Le pregunté sobre Dagatti porque en ese expediente hay mucha gente con poder. Es un empresario de Río Cuarto y su hijo lo defiende. ¿La presentación ante el Jury tiene ese contexto de fondo?

No, porque como le digo, casualmente, sería hasta prejudicial.

El límite de los fiscales para informar tuvo un fallo reciente de la Cámara de Acusación, que dijo que es necesario explicar a la prensa los casos cuando hay temas de interés institucional o social.

Yo también fui fiscal, pero uno tiene que llegar hasta el punto que puede informar y no excederse.

Los ejemplos que citó, como el caso Caeiro y la denuncia al fiscal adjunto, parece que molestan porque se nombra a gente importante. ¿Puede ser?

Sí, seguro. Lo que pasa es que causa mayor impacto también. En mi presentación yo también señalo que cuando él informa sobre los sujetos autores de los hechos de sus causas, dice directamente que ´fulano de tal´ pertenece a la asociación ilícita o encubre, pero tiene que tener presente que eso está en instrucción. Esa forma de hablar de los imputados puede ser una falta ética.