Aprender haciendo: estudiantes llevan sus proyectos al gran evento emprendedor del año

La creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor de cientos de estudiantes se darán cita en la Feria de Emprendimientos de Junior Achievement Córdoba, el gran evento del programa Aprender a Emprender que se realizará el 4 y 5 de octubre, de 10 a 21 horas, en el Córdoba Shopping.

Durante dos jornadas, estudiantes de distintas localidades de la provincia presentarán los proyectos que desarrollaron a lo largo del año: productos únicos, propuestas innovadoras y sostenibles, resultado de un trabajo en equipo que combina aprendizaje y acción.

A lo largo del año, los jóvenes trabajaron en equipo para crear, organizar y operar un emprendimiento real, aprendiendo de primera mano sobre liderazgo, innovación, trabajo colaborativo y la administración de recursos. Fueron acompañados por el equipo de la Fundación, voluntarios corporativos de las empresas involucradas en el proyecto y voluntarios independientes.

La feria es el cierre de un proceso educativo basado en la metodología "aprender haciendo", que permite a los estudiantes convertirse en protagonistas de su aprendizaje y proyectar un futuro con más oportunidades.

La Feria de Emprendimientos es posible gracias al apoyo de Banco de Córdoba, Kazaro, Servicio de Limpieza y GPL Grupo Pro Líder, que apuestan a la educación emprendedora como motor de desarrollo social y económico.

+Info sobre el programa: www.aprenderaemprender.org.ar.