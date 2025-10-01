Perfil
Aprender haciendo: estudiantes llevan sus proyectos al gran evento emprendedor del año

Estudiantes de toda la provincia presentarán en el Córdoba Shopping los proyectos que desarrollaron durante el año en el marco del programa Aprender a Emprender. La feria mostrará productos innovadores y sostenibles, fruto del trabajo en equipo y la metodología de aprendizaje práctico.

La creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor de cientos de estudiantes se darán cita en la Feria de Emprendimientos de Junior Achievement Córdoba, el gran evento del programa Aprender a Emprender que se realizará el 4 y 5 de octubre, de 10 a 21 horas, en el Córdoba Shopping.

Durante dos jornadas, estudiantes de distintas localidades de la provincia presentarán los proyectos que desarrollaron a lo largo del año: productos únicos, propuestas innovadoras y sostenibles, resultado de un trabajo en equipo que combina aprendizaje y acción.

EMPRENDEDURISMO

A lo largo del año, los jóvenes trabajaron en equipo para crear, organizar y operar un emprendimiento real, aprendiendo de primera mano sobre liderazgo, innovación, trabajo colaborativo y la administración de recursos. Fueron acompañados por el equipo de la Fundación, voluntarios corporativos de las empresas involucradas en el proyecto y voluntarios independientes.

La feria es el cierre de un proceso educativo basado en la metodología "aprender haciendo", que permite a los estudiantes convertirse en protagonistas de su aprendizaje y proyectar un futuro con más oportunidades.

La Feria de Emprendimientos es posible gracias al apoyo de Banco de Córdoba, Kazaro, Servicio de Limpieza y GPL Grupo Pro Líder, que apuestan a la educación emprendedora como motor de desarrollo social y económico.

+Info sobre el programa: www.aprenderaemprender.org.ar.

