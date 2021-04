Así es el despliegue de Llaryora en el territorio para contener la pandemia

El sábado 10 de abril, después de lo que fueron los primeros anuncios de restricciones en Nación y Provincia para contrarrestar los efectos de la segunda ola de coronavirus, hubo una charla entre el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora. El motivo: contener la escalada de casos y anticiparse en lo sanitario a lo que pueda llegar a ocurrir.

“Hablaron el sábado y el lunes ya se estaba ejecutando. Reuniones por Zoom con los dirigentes sociales, funcionarios provinciales, municipales, concejales y referentes barriales para activar lo que se viene: el relevamiento de la población mayor de 60 años que no haya sido vacunada en la ciudad hasta el momento”, reconoció un importante funcionario del gabinete de Llaryora.

Y el primer paso se activará mañana con el desembarco en Plaza Juramento. El intendente repite de manera constante que la ciudad no debe ser dividida por barrios sino por cuadrantes porque hay barrios de escasas manzanas y otros, por el contrario, con radios mucho más amplios. Entonces, a partir de esa premisa, mañana se activará el relevamiento en el extremo noreste de la ciudad en los barrios Patricios, Villa Corina, Villa Azalaiz y Viveros, entre otros; mientras que el martes será el turno de zona sur con Coronel Olmedo, El Quebracho y Nuestro Hogar.

Allí, desde la plaza de cada barrio se activará el relevamiento para conocer cuál es la población de riesgo que aún no fue vacunada contra el covid-19. “Hay gente que no tiene acceso a la tecnología, las páginas web, los celulares, y por consiguiente no se pudo inscribir. O no la pudieron inscribir”, reconoció a PERFIL CORDOBA un funcionario municipal.

La misma fuente indicó que es un trabajo conjunto con la Provincia, a pesar de que el Municipio se anticipó en el anuncio y horas más tarde el ministerio de Desarrollo Social dio a conocer que lo haría en todo el territorio provincial. “Acá hay una preocupación mutua, un trabajo conjunto y, de hecho, una sola página web para continuar el registro que es la del Gobierno de la Provincia”, dijo.

Cemento y salud. Los que caminan los pasillos del Palacio 6 de Julio reconocen que los próximos meses serán “cemento y salud”, en referencia a la obra pública con el bacheo y las inauguraciones en conjunto con el Gobierno provincial, además de la cuestión sanitaria.

“El lunes (por mañana) se largan los campamentos en los barrios con testeos, relevamiento de no vacunados, pero también el resto de lo sanitario que no tiene relación directa con la pandemia”, admitieron desde el Municipio y apuntan al rol de dos secretarías puntualmente en este esquema: la de Salud, que encabeza Ariel Aleksandroff; y la de Políticas Sociales, liderada por Raúl La Cava.

Sin embargo, a los integrantes del Ejecutivo municipal se le sumarán también los concejales oficialistas y los promotores de la Salud. En el legislativo municipal esta semana fueron asignadas las parejas que deberán bajar a cada barrio para coordinar con centros vecinales y CPC; mientras que, en el caso de los promotores de la Salud, volverán al ruedo luego de lo que fue su incidencia en el 2020. Cuando hacían una especie de censo y repartían kits sanitarios en los barrios, en la primera etapa del programa “Nos cuidamos en el barrio”.

Provincia, Municipio y organizaciones sociales. Por debajo de la primera línea de funcionarios que estarán encima de esta gestión conjunta están las organizaciones sociales y una segunda línea de integrantes de ambos gabinetes que es clave. Entre ellas, Patricia Mogica, Secretaria de Políticas para Personas Mayores del ministerio de Desarrollo Social.

“Son en total más de 700 instituciones, hay iglesias de distintos credos y está hasta la Utep”, reconocieron acerca de la Unión de

Trabajadores de la Economía Popular, la organización que a nivel nacional comanda Juan Grabois, como otro de los engranajes para este desembarco en el territorio con la pandemia de fondo.

“Todo lo que haya para vincular a estos sectores se va a poner en la cancha para contener la pandemia y que nada sorprenda”, dijo un funcionario provincial.

Más allá del covid-19. Cerca del intendente también repiten que esto es a futuro, más allá de lo que deje la pandemia. “La intención es un relevamiento más amplio: cómo viene el calendario de vacunación de los chicos, qué vacuna falta, cómo están de nutrientes, programas de detección para VIH y enfermedades de transmisión sexual, vacunación antigripal, certificados de salud escolares… es más amplio”, dijo además un integrante de la comisión de Salud del Concejo.

“Lo que nosotros no hagamos en dos años te van a salir porque son enfermedades olvidadas. Vamos a superar la pandemia y vamos a tener problemas”, concluyó un funcionario a este diario.