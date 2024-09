Aunque cuesta conseguirla, aseguran que no hay faltantes de vacunas contra el dengue

El fin del invierno y el comienzo de las altas temperaturas despiertan nuevamente la amenaza de dengue. Tras un verano epidémico en el que se alcanzaron números históricos de infectados, los especialistas aseguran que es el momento de realizar la vacunación para evitar situaciones dramáticas en la temporada estival.

Mientras desde el Ministerio de Salud afirman que aguardan la llegada de las 150.000 dosis que compró el gobierno de Llaryora, desde la Cámara de Farmacéuticos aseguran que no hay faltante. “Las vacunas del gobierno deben estar demoradas por la cantidad, pero en nuestras farmacias se puede conseguir si alguien quiere comprarla”.

Cabe recordar que a comienzos de agosto el gobernador anunció que la Provincia comenzaría a colocar a fines de ese mes unas 150.000 vacunas, destinadas a personal sanitario del ámbito público y privado y a personas que hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave, requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. Actualmente, se emitieron las notificaciones al sector sanitario por Ciudadano Digital, pero esperan recibir las primeras dosis a mediados de este mes. “Se avisará oficialmente cuando se envíen todas las notificaciones”, afirman.

Por su parte, las personas que no estén contempladas en ese plan, pueden adquirirla en las farmacias. Al respecto, ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA sobre un posible faltante, aseguran desde el sector farmacéutico que no es tal. Sin embargo, explican que hay demoras por cuestiones comerciales. Al no haber una alta demanda de vacunas, las droguerías –que son las que proveen a las farmacias–, no están adquiriéndola por temor a no tener después a quién venderlas. “Es un producto con fecha de vencimiento y de un alto costo, unos 90.000 pesos”. Pero llevan tranquilidad de que, pese a la especulación y aunque haya demora en el producto, se pueden conseguir.

Sobre la vacuna

La vacuna que fue autorizada por Anmat y que está disponible en nuestro país es la TAK-003 o Qdenga® del Laboratorio Takeda. "Esta vacuna es a virus vivo atenuado, no está indicada para embarazadas o inmunocomprometidas", comienza diciendo el doctor Germán Ambash, ante la consulta de este medio.

“La vacuna fue probada en personas entre los 4 y los 59 años y tiene una efectividad del 80, 85 por ciento. No ha dado efectos adversos, pero es preferible que se vacunen aquellos que ya tuvieron dengue porque cubre los cuatro serotipos. Si uno tuvo el 1, y luego se contagia con otro, puede hacer una enfermedad más seria, hemorrágica”. Y aclara, "lo que dieron los estudios es que con la primera dosis, los anticuerpos no son muy altos, por eso hay que colocarse la segunda".

–¿Entonces, una persona mayor no debería vacunarse haya o no haya tenido dengue?

–Exacto. Porque no se conoce lo que puede pasar, si puede tener un efecto adverso o si va a ser tan efectiva como a edad más temprana. Como no fue ensayado, uno dice “no se puede vacunar”. Ahora, quizás, en alguna consulta médica, alguien que tiene más edad, un paciente normal, digamos que tenemos la certeza de que su sistema inmune está muy bien, se podría vacunar, pero explicándole que la vacuna está aprobada hasta los 60 años. Se puede, pero es su decisión de correr ese riesgo.

–Si alguien no tuvo dengue y se quiere vacunar, ¿alcanza la efectividad del 80/85 por ciento?

–Sí, es útil. Pero siempre va a ser más útil para la persona que ya tuvo. La persona que no tuvo, tiene que cuidarse, poner mosquiteros, usar repelente.

–¿Cuánto tiempo después de la segunda dosis se tiene la efectividad plena?

–Generalmente, a partir de la tercera semana empieza a haber anticuerpos. Con la primera dosis hay, pero con la segunda ya tenés los suficientes.

–Una persona que tuvo dengue de un subtipo, genera anticuerpos sobre ese mismo ¿por cuánto tiempo?

–Los anticuerpos son duraderos en cuanto al subtipo que contrajiste, por años. No para los otros tres. En Córdoba, en la última epidemia, el que predominó fue el 1. Y ahora, supongamos, vuelve el dengue subtipo 1, todas las personas que tuvieron en el verano pasado dengue de ese subtipo, ninguna se va a contagiar. Por eso la vacuna cubre para los cuatro subtipos.

–Si se tuvo un subtipo y se contagia otro, ¿ya no debería hacer un cuadro para internación?

–Eso es lo que no se sabe. Lo que se ha visto es que cuando tenés otro subtipo, el cuadro puede ser más grave y habrá que internarte. Por eso es importante vacunarse, porque deberías estar cubierto para los cuatro subtipos. Esa es la razón por la que se aconseja vacunar a aquellos que tuvieron la enfermedad. La época para hacerlo es ahora porque la segunda dosis va entre los 60 y 90 días, y vas a estar recibiéndola en noviembre/diciembre, que es cuando empieza el calor y aparece el mosquito.

–En una nota a un medio explicó que lo de principio de año nos agarró desprevenidos, ¿para esta nueva temporada puede ser diferente?

–Si las autoridades comienzan ahora con la programación de la campaña de información, permanente, tienen que actuar sobre la gente para que cumplan con esa premisa. Pero hay que empezar ahora para que cuando llegue el calor no estemos desprevenidos. Esta es la verdadera prevención.

–¿Es aconsejable usar repelente ahora?

–No porque no hace tanto calor, pero ni bien comienza, hay que usarlo. Hay que tener en cuenta que el mosquito que produce el dengue es el domiciliario, no es el que encontramos en los parques. Es el que está alrededor y dentro de la casa, por eso se recomienda poner tela mosquitera y descacharrar.