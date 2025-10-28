Avanza el puente altonivel en Valle Escondido: clave para mejorar el tránsito en el noroeste de Córdoba

En el extremo noroeste de la capital cordobesa, las máquinas no se detienen: el nuevo puente altonivel de Valle Escondido ya muestra un avance del 75% y empieza a redefinir el paisaje urbano de la zona. La obra, a cargo de Caminos de las Sierras por encargo del Gobierno de Córdoba, apunta a descomprimir el tránsito y mejorar la seguridad en uno de los accesos más transitados de la ciudad, donde confluyen la Avenida Ejército Argentino, República de China y la Ruta E-55.

Un nuevo nodo vial para el noroeste

El viaducto curvo, de casi 150 metros de extensión, ya tiene tres tramos terminados y se avanza en el último, ubicado sobre la Ruta E-55 en sentido hacia La Calera. Con este nuevo intercambiador, se reducirá la congestión vehicular y se mejorará la conectividad con el centro de Córdoba.

Además, ya finalizaron los terraplenes de ascenso y descenso, mientras se ejecutan las defensas de hormigón tipo New Jersey en el viaducto y sus accesos. De esta forma, con la ejecución de obras de infraestructura, miles de conductores que pasan diariamente por La Calera o Circunvalación, serán beneficiados.

Obras complementarias y pasos próximos

También se trabaja en la subterranización de la línea de alta tensión en el cantero central de República de China y en la pavimentación de la Av. Ejército Argentino en sentido entrante a la ciudad. Las próximas etapas incluyen tareas de drenaje, iluminación, señalización, forestación y la construcción de una pasarela peatonal sobre la Ruta E-55, que garantizará un cruce seguro para los vecinos del sector.