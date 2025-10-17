Avanza la pavimentación en Río Ceballos: comenzó la segunda etapa de obras en calle Charcas

La Municipalidad de Río Ceballos dio inicio a la segunda etapa de la pavimentación de calle Charcas, una obra largamente esperada por los vecinos del sector y clave para mejorar la conectividad vial de la zona.

La oposición exige explicaciones por los gastos en vuelos VIP y cervezas de la Defensoría de la Niñez de Córdoba

En esta instancia se ejecutan 220 metros lineales de pavimento, que se suman a los 230 metros recientemente finalizados, consolidando un importante avance en la infraestructura urbana.

Una obra que transforma la ciudad

Desde el municipio destacaron que la intervención aportará mayor seguridad vial, mejor transitabilidad y puesta en valor del entorno, beneficiando a cientos de familias que circulan a diario por la zona.

Lemos: "Vine a despertar a Río Ceballos, un gigante dormido"

El intendente Ezequiel Lemos remarcó que “estas obras no solo transforman las calles, sino también la vida cotidiana de nuestros vecinos. Cada metro de pavimento representa progreso, desarrollo y un Estado presente que escucha y cumple”.

La obra, esperada por más de 30 años, forma parte del plan de infraestructura vial que el municipio viene desarrollando bajo el lema “Diciendo y haciendo”, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de Río Ceballos.