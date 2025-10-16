La oposición exige explicaciones por los gastos en vuelos VIP y cervezas de la Defensoría de la Niñez de Córdoba

El conflicto por los presuntos gastos irregulares en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba sumó un nuevo capítulo político. Este jueves, los bloques opositores denunciaron que el oficialismo mantuvo silencio ante la sesión especial solicitada para debatir el uso de fondos públicos bajo la gestión de Amelia López, actual titular del organismo.

Así, en un comunicado, establecieron que: "los bloques opositores de la Legislatura de Córdoba expresan su enérgico repudio ante el silencio del oficialismo a la sesión especial solicitada para hoy".

Tribunal de Cuentas detectó gastos en cerveza y extras en equipaje de la Defensoría de Niñez de Córdoba

El pedido de sesión, presentado para este jueves, tenía como objetivo analizar los viajes realizados durante 2024 a Italia y Brasil, donde se habrían detectado gastos en bebidas alcohólicas, asientos preferenciales y sobrecostos en equipaje, entre otros ítems que, según los legisladores opositores, “requieren una explicación pública”.

“Negar el debate solo profundiza la opacidad y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones”, expresaron desde la oposición en un comunicado conjunto.

Los bloques opositores remarcaron que la falta de respuesta del oficialismo impide el control legislativo sobre el manejo de fondos públicos y advirtieron que la situación pone en riesgo la credibilidad institucional de la Defensoría, un organismo clave en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Amelia López contraataca: "El que es pícaro cree que todos hacen la picardía" en medio de la denuncia por gastos públicos

“Córdoba necesita un Poder Legislativo que controle, y no sea cómplice”, insistieron.

La respuesta de Amelia López

El caso salió a la luz semanas atrás, cuando se conocieron detalles de viajes oficiales al exterior con gastos cuestionados. Desde entonces, distintos sectores políticos y sociales reclaman que la Defensora rinda cuentas ante la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos.

Semanas atrás, en diálogo con Cadena 3, la defensora calificó la denuncia como “mediática”, y afirmó que no recibió ninguna observación administrativa formal del Tribunal de Cuentas.

López defendió los viajes cuestionados, al señalar que formaban parte de programas internacionales de derechos de la infancia, con viáticos legales y rendición completa. Por otro lado, sobre los consumos señalados como irregulares, sostuvo que los comprobantes fueron “recortados maliciosamente para generar dudas”.

Mientras tanto, continúa al frente de la Defensoría y el Gobierno provincial mantiene el silencio sobre la denuncia, lo que alimenta las críticas opositoras y amplía el escándalo en torno a la gestión del organismo.