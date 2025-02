Baja de impuestos: cómo es el sedán chino eléctrico que ya se vende en Córdoba por menos de 25 mil USD

La concesionaria Baic Center Córdoba comenzó a comercializar lo que puede considerarse un nuevo "caballito de batalla" a la hora de pensar en autos importados eléctricos.

Y es que con la reducción de impuestos ya reglamentada, muchas automotrices e importadores deberán corregir a la baja los valores de sus modelos y se configura un nuevo esquema de precios.

Es lo que, por caso, sucede con el BAIC EU5, un sedán eléctrico que con la que la marca china busca posicionarse en ese segmento. La novedad de la reducción de precios es impactante: ese modelo se vendía el año pasado en nuestro país con un valor en torno a los $55 millones de pesos. Ahora tiene un precio de lista de $29.800 millones.

"La revolución de los vehículos eléctricos llega adelantando el futuro con el lanzamiento del nuevo BAIC EU5, el primer sedán 100% eléctrico de la marca, disponible en Argentina. Este modelo combina autonomía, diseño y tecnología, ofreciendo una alternativa sustentable y elegante con tecnología y autonomía sin precedentes", comunicó la automotriz.

En Córdoba el modelo es comercializado por BAIC Center Córdoba, una de las empresas de Grupo Signature, quien tiene como CEO a Edgardo Fernández Favaron.

"El BAIC EU5 se posiciona como un referente en su categoría gracias a sus altas prestaciones, diseñó moderno y elegante con altos niveles de seguridad, prestación y equipamiento", remarcó Fernández Favaron.

Para el ejecutivo, "el nuevo EU5 utiliza una batería de Litio de última generación, de marca CATL, líder mundial en baterías, erogando 120 W y 48,7 kWh de potencia, otorgando así una autonomía de 400 kilómetros aproximadamente". La carga de energía utiliza una conexión eléctrica estándar hogareña donde se conecta el cargador provisto de fábrica para la unidad.

Diseño y equipamiento

El nuevo BAIC EU5 cuenta con tablero y pantalla digital táctil, techo de cristal corredizo, llantas de aleación de 17, sistema de cámaras y sensores que facilitan el manejo cotidiano, ya sea urbano o en ruta con Cruise Control adaptativo, "todo pensado para disfrutar de un estilo de conducción moderno y confortable". El nuevo BAIC EU5 cuenta con espacio interior para cinco pasajeros y un amplio baúl.

Cabe recordar que BAIC es el constructor y comercializador exclusivo de Mercedes Benz en China. Fundada en 1958 la empresa ha forjado asociaciones estratégicas con marcas automotrices internacionales de renombre, como Mercedes Benz, AMC Jeep, Hyundai entre otros y viene evolucionando, convirtiéndose en un referente de la industria automotriz mundial, brindando soluciones de movilidad y de nuevas tecnologías.

Los chinos vienen marchando…

La rebaja de impuestos no solo impactó en el eléctrico EU5 de BAIC. También hay varios modelos de la marca china que queda con precios más competitivos.

Cabe recordar que la rebaja se concretó por la eliminación de la primera escala del impuesto al lujo y la reducción de la segunda, llevándola del 35% al 18%.

En el caso de BAIC los modelos impactados en baja de precios por reducción de impuestos son:

- BAIC U5 PLUS 1.5 L (Nafta) 6 CVT este nuevo sedán tiene un valor de U$S 25.900.

L (Nafta) 6 CVT este nuevo sedán tiene un valor de U$S 25.900. - BAIC X35 Luxury 1.5 Turbo. Bajó a U$S 27.400.

1.5 Turbo. Bajó a U$S 27.400. - BAIC X55II el SUV más vendido de la marca, quedó en U$S 39.700.

Así mismo, para el SUV recientemente presentado BAIC X55II PLUS EXECUTIVE que tenía un valor de U$S 45.500 a partir de febrero saldrá U$S 43.900.

En caso del Todoterreno de condición militar BAIC BJ40 cuyo valor era de U$S 71.200, el nuevo precio será de U$S 63.800. Versión BJ40 2 P U$S 61.800.

Misma situación para el nuevo Todoterreno de Super Lujo con 7 plazas de la marca BAIC BJ60 Hibryd cuyo precio era U$S 91.200 bajará a U$S 78.600 y el próximo modelo BAIC BJ30 Hibryd anunciado en U$S45.500, saldrá U$S 41.900.