Bancor y Nuevocentro sellan alianza estratégica para impulsar ventas

Bancor y Nuevocentro shopping firmaron un convenio de cooperación estratégica con el objetivo de potenciar las ventas de los comercios y ampliar los beneficios para los cordobeses a lo largo de todo el 2025. Este acuerdo, rubricado por Juan Pablo Mon, director comercial de Bancor, y Antonio Heinz, su par de Nuevocentro, establece un marco para el desarrollo de promociones, acciones especiales, nuevos servicios, descuentos significativos y financiación exclusiva.

Una de las primeras acciones concretas que se desprende de esta alianza es la instalación de dos nuevos cajeros automáticos de Bancor en Nuevocentro, los cuales estarán ubicados en uno de los ingresos del centro comercial para satisfacer la demanda de clientes y comerciantes.

Gigantes lácteos mundiales eligen Córdoba para sus operaciones

Descuentos y Financiación Exclusiva con Cordobesa

La tarjeta Cordobesa, será la principal herramienta para acceder a los beneficios de esta alianza. Se anunciaron importantes descuentos y planes de cuotas sin interés que estarán disponibles de forma sostenida todos los meses en la mayoría de los locales adheridos.

La nueva campaña central será "Bancamos Los Jueves". Los clientes que realicen sus compras los jueves utilizando Cordobesa Mastercard o Visa podrán acceder a un 20% de ahorro, con un tope de $20.000 por compra, y 6 cuotas sin interés en los comercios participantes. Además, para aquellos que posean tarjetas Black, Signature o Premier, se sumará un 5% adicional de descuento, con un tope de $50.000. Estas promociones también se aplicarán en fechas de celebraciones puntuales.

Compromiso con el crecimiento

Juan Pablo Mon, director comercial de Bancor, enfatizó el compromiso de la institución: “Nuestro compromiso es estar cerca de los cordobeses en su día a día, en cada compra y en cada oportunidad. Con esta alianza estamos presentes cuando más se necesita, acompañando a las familias y al sector comercial para que todos puedan seguir creciendo y concretando sus proyectos, en este momento”.

Mon también destacó el honor de concretar este acuerdo con un shopping que, al igual que Bancor, ha formado parte de la vida de los cordobeses durante décadas, reafirmando el objetivo de estar más cerca de la gente y los comerciantes, generando herramientas para sostener la actividad y mejorar la experiencia de compra.