Belgrano campeón: el reconocimiento al “único campeón cordobés” abrió otra grieta en la UCR

La obtención del campeonato del Torneo Apertura 2026 por parte del Club Atlético Belgrano no solo revolucionó a los hinchas celestes. También agitó los pasillos de la Legislatura de Córdoba, donde este jueves se aprobará —“en el choclo”, sin debate individual— un proyecto que compatibiliza ocho iniciativas que declaran su reconocimiento al "Pirata" por la conquista del título que todavía se festeja en Alberdi y en buena parte de la provincia.

Pero, sobre todo, la consagración del "celeste" dejó al descubierto una grieta inesperada dentro de la UCR: la futbolera. En la conversación informal, en un momento de distención, ante una agenda cargada que dominará la maratón legislativa de mañana, algunos radicales "gallinas" —identificados con River y otros ligados a Talleres— dejaron trascender su incomodidad con la iniciativa impulsada por la legisladora Ariela Szpanin, una reconocida fanática del Pirata de Alberdi.

“Se dice el pecado, pero no el pecador…”, deslizó un interlocutor al confirmar que hubo radicales que, en privado, admitieron su descontento ante el reconocimiento al único club cordobés campeón de AFA. Sin embargo, nadie estará dispuesto a pagar el costo político —y futbolero— de hacerlo explícito en el recinto.

Szpanin, que vivió la final en el Kempes junto a su hijo, llegó incluso a la reunión de bloque de esta tarde con una bandera de Belgrano para militar el acompañamiento a su proyecto. La radical también se fotografió junto a su par, Carlos "El Carli" Carignano, al momento de presentar la iniciativa que recibió el respaldo del celeste Miguel Nicolás.

La fiebre pirata atravesó casi todos los bloques. El jefe de la bancada oficialista, Facundo Torres —otro fanático de Belgrano— presentó su propio proyecto junto a Rodrigo Rufeil. También hicieron lo mismo los peronistas Julieta Rinaldi, y Marcelo Eslava; y la radical escindida Graciela Bisotto.

Asimismo, el libertario autónomo Agustín Spaccesi presentó otra declaración de reconocimiento y, según comentaban en los pasillos, también estuvo en el Kempes alentando al Pirata. El PRO, por su parte, ingresó su texto propio por el triunfo de Belgrano frente a River, mientras que Patricia Botta, ya separada del bloque amarillo, sumó una iniciativa de su autoría.

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Las miradas también se posaron sobre el juecismo, que no presentó proyecto. “Son todos de Talleres o de Boca”, ironizó una voz legislativa entre risas. Aunque rápidamente apareció un dato correctivo: Walter Gispert es “fanático mal” de Belgrano, “de ir a la cancha y todo”, según aportó una fuente conocedora del espacio. Incluso, un dirigente juecista identificado con Boca admitió que levantaría “las dos manos” para votar el reconocimiento por la alegría adicional que implicó ver perder a River una final.

En medio de las chanzas futboleras, un opositor "bostero" lanzó su comentario punzante contra el ministro Miguel Siciliano tras el mensaje que publicó en las redes felicitando a Belgrano pese a declararse hincha “a muerte” de Talleres. “A Siciliano no le cree nadie”, disparó entre risas, en referencia a las reacciones que generó el posteo del peronista en redes. "Recibió muchas criticas", advirtió el parlamentario no oficialista.

Frente a este escenario, en la reunión de Labor Parlamentaria de hoy se resolvió compatibilizar todos los proyectos en una sola declaración conjunta que será aprobada este jueves junto a una batería de iniciativas, lo que se conoce como "el choclo", en una jornada extensa que comenzará con la sesión especial por Zona Fría y el recorte a los subsidios al gas del gobierno nacional, y continuará luego con la sesión ordinaria marcada por el debate de la Ley Joaquín que se espera sea sancionada por unanimidad.

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“Esos proyectos sobre el único campeón de Córdoba van al choclo”, resumió una fuente legislativa al salir de la reunión preparatoria de la sesión. De todos modos, el comentario que más circuló en los pasillos tuvo otro tono: “Hay algunos legisladores 'gallina' que no querían levantar la mano… se salvan porque va todo junto”.

De hecho, un veterano conocedor de la dinámica parlamentaria dejó una definición que sintetizó el clima de la tarde: “Es más fácil que dos legisladores de distinto palo se pongan de acuerdo en un tema político que en cuestiones de pasión futbolera”.

El reconocimiento será aprobado sin homenajes presenciales porque el plantel de Club Atlético Belgrano permanece concentrado para el partido del sábado ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por Copa Argentina. No obstante, legisladores y asesores celestes ya empujan una invitación formal para recibir al equipo del "Ruso" Zielinski la próxima semana.

“Que quede claro que fue por unanimidad… y el que no esté de acuerdo que lo diga”, desafió, entre risas y amenazas futboleras, una fuente pirata que este jueves estará sentado en el recinto.

Hace apenas algunas semanas, el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, ya había pasado por la Unicameral al participar del ciclo Jornadas de Divulgación de la Alfabetización Económica y Financiera para clubes desarrollado en el marco de la ley 11.023. Allí, Belgrano también recibió un reconocimiento institucional entregado por Szpanin. Esta vez, sin embargo, el homenaje promete tener otro volumen político y emocional: el del fútbol metido de lleno "en la otra grieta" legislativa cordobesa.