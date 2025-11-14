Belgrano se juega el año

Belgrano encara el final del Torneo Clausura con el aliento áspero, como un viajero que sube los últimos peldaños de una escalera interminable sin saber si al final la puerta seguirá abierta. El ‘Pirata’ está décimo en la Zona A, con apenas 19 puntos. Dos unidades lo separan de los octavos de final, una distancia que parece, al mismo tiempo, minúscula y abismal. Matemáticamente, la puerta sigue entreabierta. Aunque las chances de avanzar han quedado en manos ajenas y también con la obligación de mañana ganarle a Unión. Por eso, el duelo del lunes a las 17 en el Gigante de Alberdi no será un partido más. El elenco que conduce Ricardo Zielinski se juega el año.

Sí, no es una frase exagerada: se juega el año. El ‘Pirata’ tuvo un 2025 muy complicado, con ilusiones, esperanzas que no lograron consolidarse y se está quedando, por ahora, viendo todas las definiciones por televisión.

Irregularidad.

Belgrano inició con la “aventura Erviti”, que, pese a las críticas y advertencia de los hinchas, la dirigencia celeste tomó el riesgo y no le fue bien. Poco juego, menos resultados y sólo cuatro partidos para el exjugador de Boca. En la conferencia de prensa de su presentación, el DT había expresado que venía con intenciones de salir campeón. Era lo que se decía en Belgrano y más con el tan ansiado retorno de Lucas Zelarayán.

Pero rápido tuvieron que cambiar de dirección. El ‘Beto’ Fernández se hizo cargo de manera interina y acomodó algunas cosas, hasta que llegó Ricardo Zielinski, y pese a que le costó, logró encausar al equipo aunque no pudo clasificar a playoffs. Belgrano, en el torneo Apertura, consiguió tan sólo cuatro triunfos en 16 partidos. Empató mucho (8) y tuvo 5 derrotas. Un equipo que tuvo en ‘Uvita’ Fernández la clave de la ofensiva, pero que sufrió muchísimo en la defensa (23 goles en contra).

En ese momento, con Zielinski haciendo funcionar como podía el equipo, Belgrano se ilusionó con la Copa Argentina, debido a buenos resultados y un acompañamiento gigante de la gente. Y llegó el mercado de pases de invierno, y el ‘Ruso’, consciente de las fallas del equipo, se reforzó con jugadores de jerarquía en el fondo, entre ellos Lisandro López. Hubo claramente una mejoría: Zelarayán jugó partidos estelares y otra vez la esperanza... Pero la irregularidad pudo más, no logró hacer del Julio César Villagra una fortaleza (siete partidos jugados en Alberdi, con dos victorias, tres empates y dos derrotas).

Encima, en la Copa Argentina, esa que tanta ilusión generó, se llegó hasta semifinales, jugando muy bien, pero en el duelo decisivo ante Argentinos Juniors no estuvo a la altura. Una eliminación que provocó muchas tristezas y enojos.

Por eso, mañana ante Unión, el plantel actual del ‘Pirata’ tiene una cita con el orgullo. Ya lo dijo hace unas horas el capitán Zelarayán, con la sinceridad áspera de quien entiende que la hora no admite eufemismos. “Tenemos que demostrar de una vez por todas”, dijo, y en su tono no había rastro de excusa. “Podemos repetir que es una final, que nos jugamos todo... pero si después en la cancha no lo demostramos, si no metemos, si no vamos para adelante, son palabras vacías”, exclamó el ‘Chino’ con una autoridad que convence.

Podemos hacer un informe de dos páginas contando sobre las razones por las que Belgrano tuvo un 2025 complicado, pero el ex-Atalaya lo describió sin casette y con precisión. Y agregó, sin pausa: “Tenemos que hacernos cargo todos. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes. El lunes nos jugamos mucho... nos jugamos el año”.

Así llega Belgrano al duelo con Unión: consciente de sus fallas, urgido por sus propias deudas y sostenido por la convicción de un capitán que, al menos en palabras, ya asumió el peso del lunes. Ahora falta lo más difícil: demostrarlo.

¿Cómo clasificar a playoffs?

* Belgrano juega el lunes, a las 17, en el Gigante de Alberdi ante Unión de Santa Fe.

* Para clasificar a la próxima instancia del Torneo Clausura debe ganarle al ‘Tatengue’.

* Pero, además de ganar, deberá esperar que se cumpla al menos una de las siguientes combinaciones de resultados:

– Que Banfield no le gane a Central Córdoba.

– Que Racing pierda ante Newell’s.

– Que Boca le gane a Tigre.

– Si Belgrano empata o pierde, queda eliminado.