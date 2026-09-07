Belgrano tendrá público visitante ante Sarmiento en Junín: cómo comprar las entradas

La pasión de la gente de Belgrano volverá a recorrer kilómetros para acompañar al equipo. Eso que llena tanto de orgullo al hincha 'pirata'; eso que le provoca alegría: viajar a donde sea para estar al lado de los jugadores y alentar; eso que solo la pasión puede entender. Entonces, el próximo domingo, desde las 14.45, el elenco que conduce Ricardo Zielinski visitará a Sarmiento en Junín, por la fecha 9 del Torneo Clausura, con presencia de hinchas celestes en el Estadio Eva Perón. Y ya se perfila una caravana espectacular.

La institución juninense confirmó este lunes la habilitación de 3.500 localidades destinadas al público visitante. Las entradas corresponden a la Popular y tienen un valor de $70.000, más el cargo por servicio.

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Los simpatizantes de Alberdi podrán adquirir sus tickets a través del sitio oficial de Sarmiento. Allí deberán ingresar al sector Popular y seleccionar la alternativa “Popular visitante - Ingreso Ganidini y Paso”.

El respaldo de su gente llegará en un momento importante para Belgrano. El conjunto celeste suma 12 puntos y ocupa el quinto lugar de la zona, mientras que el Verde aparece como uno de los animadores del certamen, segundo con 15 unidades.

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Un triunfo en territorio juninense permitiría al equipo de Alberdi recortar distancias con los principales protagonistas y tomar mayor impulso en la pelea por los puestos de vanguardia.

