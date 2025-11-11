Belgrano y Talleres y sus rivales en cuartos de final

Ya se conocen los cruces de los cuartos de final del Torneo Clausura de Primera División del fútbol femenino, que tendrá como protagonistas a Belgrano y Talleres. Los dos equipos cordobeses arriban por diferentes cuadros y con partidos complicados.

Las 'Piratas', lideres en la tabla general, se enfrentarán a Ferro, que accedió a esta instancia tras eliminar a Banfield en la tanda de penales (1-1 en los 90 minutos y 3-1 desde los doce pasos).

Por su parte, las 'Matadoras', que finalizaron la fase regular en la tercera posición, se medirán ante River. Las 'millonarias', sextas en la general, avanzó tras superar a SAT en los octavos de final.

‘Beti’ Soriano: “La lesión llegó para seguir enseñándome”

Será a partido únicos y los equipos cordobeses serán locales. Hoy se confirma el día y el horario de esos duelos.

Vale recordar, que los emparejamientos se organizaron según el promedio de puntos obtenido en la fase regular, siguiendo el criterio de enfrentar al mejor clasificado con el de menor rendimiento (1.º vs. 8.º, 2.º vs. 7.º, 3.º vs. 6.º y 4.º vs. 5.º).

La historia de la capitana de Universitario campeón: "El fútbol me salvó la vida"

Los otros cruces son: Boca (2.º) jugará ante Gimnasia (7.º), que viene de vencer a San Luis en octavos; San Lorenzo, clasificado directamente por ser uno de los dos primeros de su zona, se enfrentará a Racing, que viene de dejar en el camino a Newell's, el último campeón.