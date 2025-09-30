Benedetti: “El candidato libertario no existe, Schiaretti terminará 10 puntos arriba”

Arroyito se muestra alineada al gobierno provincial lo que genera beneficios “que directamente para los vecinos”. Su intendente no ahorró críticas para La Libertad Avanza y hasta se animó a adelantar un resultado en su localidad: “Schiaretti terminará 10 puntos arriba de los libertarios”, sentenció.

Gustavo Benedetti no es la primera vez que se pone al frente del municipio. Ahora, dejó el comité radical y desde hace tiempo ya es parte del “cordobesismo”. Su nombre sonó fuerte hasta último momento para ser parte de la boleta de Provincias Unidas.

“El candidato libertario no existe, Provincias Unidas obtendrá 10 puntos de ventaja como mínimo a favor de (Juan) Schiaretti”, pronostico. Parte de ese diferencial será que el mismo mandatario saldrá a pelear cada voto. La fórmula es simple: Obras y más obras para la ciudad.

Ruta 19 y cloacas

La noticia más inmediata que compartió fue el inminente destrabe de una obra largamente esperada: la Autovía Ruta 19. Junto con el gobernador Martín Llaryora y el resto de los mandatarios del departamento San Justo presentarán los trabajos que unirán su localidad con Temple.

Una vez que la obra esté terminada -calculada en 18 meses- permitirá una “ruta directa hasta Córdoba”, reduciendo el viaje a “una horita, 50 minutos”, además de mejorar la seguridad, algo reclamado por Benedetti.

A pesar de que las obras enterradas, como las cloacas, suelen ser poco valoradas por los votantes, Arroyito avanza con un plan crucial para el sector sur, buscando cubrir el porcentaje faltante del servicio. Tras años difíciles y sin acceso a créditos blandos, el municipio se autofinanció: “Nosotros dispusimos de un superávit de la municipalidad de 1000 millones de pesos que lo destinamos a este fondo”.

La obra se realizará por zonas, financiándose con la “contribución por mejora de los vecinos”. El intendente fue claro respecto al carácter imperativo de la conexión al servicio: “Cloacas no es igual que el gas ni a otro a otra obra porque es obligatoria por la cuestión ambiental”.

Además de las cloacas, el intendente dimensionó la inversión total en infraestructura: “Hay más de 10.000 millones de pesos que se están moviendo en obras fuera de lo que tiene que ver con el esquema de la gestión de gobierno”, incluyendo la finalización de “toda la Costanera”, la construcción de “82 viviendas, 79 de plan casa” y la obra de la universidad.

La modernización, clave durante la pandemia

Según Benedetti, se ha enfocado en la tecnología tras el despertar de la pandemia, que evidenció las brechas en la atención ciudadana. El intendente recapituló la demanda de los vecinos: “la gente decía, '¿Cómo puede ser que yo compre un par de zapatillas por internet y me lo traigan a mi casa y tenga que ir a buscar la factura la muni?'”.

Por ello, las acciones se orientan al uso de inteligencia artificial para mejorar “el servicio al vecino, la atención al vecino” y alcanzar “eficiencia con el paciente o con el uso del hospital”.