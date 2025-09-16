Brügge de Encuentro Federal ve “maquillaje” en el discurso de Milei

¿Qué le pareció el anuncio del Presupuesto?

— No te olvides que hizo el anuncio del 2024, del 2025 y ahora del 2026. Son visiones o proyecciones que pretenden cambiar la matriz proponiendo cosas más concretas en salud, jubilaciones y financiamiento universitario. Todo es insuficiente.

— Está bien, ¿pero es creíble lo que mostró anoche?

— Para nosotros no es creíble. Empezamos a revisar el Presupuesto… por ejemplo, para la Caja de Jubilaciones de Córdoba la previsión solo alcanza a pagar parte de la deuda. Así, el ‘déficit cero’ lo siguen pagando los jubilados cordobeses porque no reciben los fondos que corresponden. Vimos un Presidente menos agresivo… pero muchas generalidades y mucha alegoría: Roma… ‘Roma no se construyó en un día’, pero ¿en base a qué se construyó? ¿Cuántos pueblos masacraron los romanos? ¿Cuántos esclavos? ¿Con qué emperador se compara? Argentina no puede basarse en conceptos fantasiosos o mágicos, sino en realidad. Convoca a gobernadores a mitad de mandato y, hasta ahora, fue mera foto. Cambió la forma, no el contenido.

Monitor Digital: las cadenas de Milei ya no marcan agenda y exponen un creciente rechazo digital

— Consensos: ¿de ambos lados?

— Sí, es lo que pide la gente; pero si el Ejecutivo no tiene la humildad republicana de reconocer errores y corregir, se hace muy difícil. No olvidemos que el año pasado empezamos a tratar el Presupuesto hasta que [José Luis] Espert dijo: ‘como no aprueban lo que traemos, cerramos la comisión’… y se terminó. Esperemos que no pase lo mismo.

Tiempo político y aritmética parlamentaria

— El Gobierno parece querer “ganar tiempo”. ¿Para qué y hasta cuándo?

— Quieren llegar hasta octubre manteniendo la macro como está para exhibir algo y sumar votos. La Libertad Avanza absorbió al PRO: muchas bancas cambian de color, pero no les da para mayoría que imponga su programa. Se les acaban los conejos —más tras el golpe en Provincia de Buenos Aires— y entra Caputo a reacomodar. Absorbieron préstamos del FMI; la deuda aumentó en US$ 100.000 millones. Y hay emisión: si no, ¿cómo sostienen dólar y tasas? La inflación no cede como prometieron y las demandas sociales se multiplican porque la gente hasta aquí aguantó.

— ¿Y después del 26 de octubre?

— No va a quedar otra que un gran acuerdo, en serio, no impuesto. El Gobierno nacional va a tener que ceder dogmatismos economicistas y moverse a un realismo que exige el país. Los gobernadores van a cumplir un rol fundamental: atravesaron el desierto con una botella de agua y saben qué hace falta hoy.

— En relación con la transparencia, que opina de los cuestionamientos que llegan cerca del Presidente.

— La mística de ‘cambiar todo’ y de ‘la casta’ quedó por el suelo ante hechos notorios. La falta de reacción del Gobierno frente a situaciones que salieron de adentro —autodenuncias— mella la confianza. Ustedes recordarán los dichos sobre pedidos de dinero atribuidos a la hermana del Presidente para audiencias… De confirmarse, eso erosiona la confianza del electorado que lo votó.

Vetos, universidades y Garrahan

— Diputados trata mañana los vetos a partidas sensibles…

— Tenemos el veto al Garrahan y el veto al financiamiento universitario. El anuncio de anoche buscó frenarlo con promesas insuficientes. Y dicen que todo debe discutirse en Presupuesto, pero esa discusión no la dieron cuando correspondía. Si Salud pone plata para el Garrahan, faltarán medicamentos oncológicos especiales… que tampoco estaban cubriendo. Con ley de Presupuesto no discutiríamos ni universidades ni Garrahan: deberían figurar ahí.

Rectores sobre el Presupuesto 2026 anunciado por Milei: "Consolida el ajuste sobre el sistema universitario"

— ¿Hoy la falta de Presupuesto le conviene al Gobierno?

— Exactamente, le ha convenido porque manejó partidas como quiso: el Jefe de Gabinete se cansó de firmar resoluciones y directivas y el Presidente, decretos, acomodando recursos a objetivos particulares y no al interés general, menos a las provincias. En lo sustancial no hay cambios: es maquillaje.

Qué mira Córdoba en el Presupuesto