Cambio Climático: “Milei ahora tiene una mentalidad un poco más abierta hacia las cuestiones del ambiente”

La Tercera edición de la Cumbre Mundial de Economía Circular ofreció momentos únicos. Uno de ellos fue la presencia de la dirigente ecologista Eveline Lemke. Desconocida para la gran mayoría de los argentinos, es una figura mundial en cuanto a las políticas públicas y la vinculación de los Estados a las preocupaciones ambientales. Su experiencia la empujó a ser una conferencista internacional y fundar “Thinking Circular”, una consultora que integra la plataforma de Naciones Unidas desde 2018.

Las consecuencias ambientales “no se ven” hasta que ya es tarde. Eveline recalcó la importancia y creatividad de las soluciones locales para “restaurar la naturaleza”. Definiciones que pueden quedar lejanas a las problemáticas de un país inmerso en una profunda crisis económica. Lemke responde tajante que “la economía circular puede sacar a las personas de la pobreza y hacerlas ganar dinero” y que son numerosos los casos “de negocios que brindan altos rendimientos”.

JB: ¿Cómo podría la economía circular contribuir al desarrollo económico en un contexto de desafíos económicos y alta inflación como en Argentina?

Eveline Lemke: El crecimiento verde tiene una tasa de aproximadamente del 12 al 15% a nivel mundial. Lo que observamos es que los servicios de limpieza y contención del agua, aire y suelo, proporcionando entornos ecológicos saludables generan un retorno de inversión y brindan altos rendimientos.

Su sector agrícola, por ejemplo, podría ganar mucho dinero mediante la agricultura de carbono y la implementación de prácticas más ecológicas. Y también utilizando créditos de carbono. Pero los legisladores tendrán que establecer las reglas para esto.

JB: ¿Las preocupaciones inmediatas en Argentina son la inflación y los precios ¿Se puede avanzar al mismo tiempo hacia prácticas económicas más sostenibles?

Lemke: Es muy importante evitar una brecha social y lograr que la población crezca unida nuevamente, asegurando que la población pobre, que representa el 40% en Argentina, tenga la oportunidad de participar en el crecimiento económico.

Los ejemplos de Córdoba demuestran que es posible. Los microemprendimientos en el negocio de residuos o en servicios de gestión de residuos demuestran que es posible ganar dinero por cuenta propia y obtener un retorno positivo, lo que permite a las personas comprender lo que están haciendo. La comprensión impulsa la espiral cognitiva dentro de toda la sociedad y puede impulsar el crecimiento.

Todo se trata de una vida mejor, una mejor calidad de vida y los ingresos necesarios para vivir una buena vida.

JB: ¿Cuál es el beneficio económico tangible que brinda la implementación de la economía circular a corto y largo plazo?

Lemke: En primer lugar, desde mi perspectiva, Argentina no es un país en desarrollo. Por lo tanto, lo que siente la población argentina internamente puede diferir de lo que vemos en el Índice de Sostenibilidad. El beneficio económico podría ser: mantener la independencia. Solo un ejemplo, en este momento, Córdoba tiene poca agua. Sufren de sequías y veranos largos. Y, por supuesto, eso es un peligro para la agricultura. Entonces, deberían reconstruir, restaurar y renaturalizar su naturaleza. Restauración de la naturaleza, esta es la década que estamos viviendo. Las Naciones Unidas la declararon la década para la restauración de la naturaleza, hasta 2030. Entonces, si restauran su tierra construyendo lagunas, estanques y una infraestructura hídrica que retenga el agua cuando llueve, tendrán suficientes recursos durante los largos períodos de sequía, entonces permanecen independientes.

Europa acaba de experimentar lo que significa depender del gas proveniente de Rusia. Ahora tenemos una guerra, y no queremos eso. Deseamos no tenerlo. Por lo tanto, tratamos de instalar más y más energías renovables. Ahora tenemos un 50% de energía renovable, así que nos volvemos independientes. Y eso también significa independencia de precios y estabilización de nuestros sistemas de precios donde estamos. No podemos ser dirigidos por poderes extranjeros, aumentando los precios de la energía si continuamos por este camino. Y creo que Argentina también es capaz de hacerlo.

JB: ¿Qué perspectiva futura ves para Argentina? ¿Es el país propenso a implementar con éxito la economía circular?

Lemke: Veo muchas perspectivas en Argentina. Argentina está bendecida con viento, agua y sol para producir energía renovable. Tienen suelos fértiles para producir alimentos. Cuentan con personas inteligentes y una democracia estable, a pesar de que podría estar en peligro en algunas votaciones. Creo que son propensos a implementar con éxito la economía circular, especialmente con un gobierno que no está cerca de los hechos científicos y claramente no comprende lo que el cambio climático nos deparará. Por otro lado, tienen comunidades fuertes que ya están poniendo las cosas en práctica. Ya están instalando energía eólica, están instalando energía solar, están mejorando los sistemas de gestión del agua y están llevando a cabo proyectos de renaturalización. Así que puedo ver todo lo necesario.

JB: ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de implementaciones exitosas de economía circular en Argentina?

Lemke: Está HINS Energía, que está implementando sistemas de energía renovable. Y ese es un muy buen ejemplo. Puedes ver que las empresas pueden producir su propia energía y volverse más independientes de los costos energéticos impulsados por otros. Además, las comunidades también pueden hacerlo. Las comunidades ahora tienen muy buenas oportunidades para abastecerse de la energía que proviene del sol y del viento de forma gratuita. Así que aprovechen la ventaja de continuar con eso. Pero lo que también vi es que muchas microempresas se están iniciando como empresas de servicios de gestión de residuos o las empresas que luego ofrecen los pequeños autos, camiones, motocicletas o el transporte para estas microempresas. Entonces, esa es una nueva forma de producir los bienes y las herramientas que necesitas para estos servicios. También puedo ver eso. Eso es muy bueno y es fácil de lograr. Así que vemos que pueden hacerlo.

JB: ¿Qué opina de Javier Milei? El presidente electo, usted que tiene un pasado como dirigente política y ambiental en Alemania.

Lemke: Hemos notado que Milei ha tenido una campaña muy polarizada que lo llevó al cargo. Pero también estamos notando que está tratando de encontrar aliados para avanzar en el futuro y que él, por ejemplo, ya cambió su posición con respecto a la problemática del Cambio Climático. Ahora tiene una mentalidad un poco más abierta hacia las cuestiones del ambiente tratando de encontrar alianzas. Así que supongo que tendrá que trabajar para hacer amigos políticos y formar coaliciones para poder hacer cualquier cosa. No podrá alcanzar sus objetivos sin una coalición. Y por eso tiene que actuar según lo que los elementos democráticos le digan. Tengo la esperanza de que también sea una persona que aprenda, tal como los humanos somos capaces de aprender y escuchar y, por ejemplo, también adquirir algo de experiencia en la formulación de políticas, algo que él obviamente no tiene. Teniendo esto en cuenta, habrá desarrollo y lo estaremos observando de cerca.