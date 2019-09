Cambios en el comando de campaña y ruidos en las juventudes de los socios de Macri

por Gabriel Silva

Mientras el Gobierno nacional trata de enderezar el rumbo en medio de la crisis política y económica, los integrantes de la lista de Juntos por el Cambio en Córdoba siguen sin aguardando directivas desde Balcarce para reactivar la agenda y mantener la diferencia en el distrito que más respaldó a Mauricio Macri en las Paso.

Lo que se conoció esta semana es que la senadora Laura Rodríguez Machado, quien estuvo a cargo de la campaña en las Primarias, no estará al comando de cara a octubre. Y si bien no se conoce quién será su reemplazante, la última palabra en Córdoba la tendrá el diputado nacional Mario Negri, líder del interbloque oficialista en la Cámara baja y uno de los pocos cordobeses que estuvo estas semanas en Buenos Aires junto al entorno del presidente Macri.

Rodríguez Machado quedará con el manejo de la agenda de los funcionarios nacionales -el Presidente y los ministros- cada vez que estos arriben a Córdoba. Algunos integrantes del Gabinete nacional podrían hacer escala en territorio mediterráneo esta semana, aunque el arribo del líder del Ejecutivo nacional podría esperar unos días más.

“Por ahora no hay órdenes de Buenos Aires. Se sabe eso y aún no se resolvió quién quedará a cargo de la campaña: algunos hablan de Juan (Negri), otros de (Orlando) Arduh, pero lo va a definir Mario (Negri)”, dijeron a este medio desde Juntos por el Cambio.

El dato que salió desde Buenos Aires en los últimos días es que, además, a Negri le pedirán que se enfoque en otras provincias en las que se puede revertir el resultado que se consiguió en las Paso. En Casa Rosada entienden que hay distritos en los que se terminó más cerca y es casi un hecho que al diputado nacional le pedirán que divida su tiempo entre la campaña cordobesa y la de otras provincias.

A quienes también le pedirán más actividad será a Luis Juez y a Héctor Baldassi. El exintendente es el quinto en la lista; mientras que el macrista en esta no juega. Sin embargo, hay dirigentes de Cambiemos que creen que ambos le pueden dar una campaña de más impacto. Cualidad que el resto de los candidatos a la Cámara baja, para algunos no tienen.

El corrimiento del comando de la campaña no cayó bien en el PRO. Pero no hay mucho margen ni tiempo. Aunque todos coinciden que deben resolverse cuestiones en Buenos Aires antes. “Mandamos mensajes al grupo de Whatsapp y no hay respuesta desde Balcarce. Entonces, está difícil”, resumen en Córdoba.

Lo que está claro es que irán en busca del voto de la lista del oficialismo provincial. “Hay que polarizar con el schiarettismo. Esa es la discusión con Buenos Aires en este momento porque creen que podría ser ponerse en contra a (Juan) Schiaretti en un momento complicado”, reflexionan los cordobeses de Juntos por el Cambio.

La juventud, de interna. Lo que se vivió ayer en redes fue la interna de dos referentes de la juventud de Juntos por el Cambio. En Twitter, el líder de la juventud del PRO, Gonzalo Torres arrancó: “a los que vinieron a hacer pasantías a JxC que nos dejen a los que creemos en la política y tenemos dos manos y un corazón enorme para afrontar este momento. ¡Sábado de calle y oreja en toda la Argentina! ¡Vamos!”.

Y tuvo la respuesta inmediata de Agustín Torres, joven del mestrismo: “Gracias Gon, lástima que no entendieron el mensaje de @mauriciomacri y @marquitospena de estar todos juntos para darla vuelta. Éxitos!!”