Carnet de conductor profesional para taxis y remises: impulsan extender la vigencia hasta los 76 años

La comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito del Concejo Deliberante compatibilizó y aprobó dos proyectos que extienden, de 70 a 76 años, la edad en que los prestadores del servicio de taxis o remises pueden obtener el carnet de conductor profesional.

Carnet de conductor profesional

De este modo se prolonga a cuatro años más la vida laboral activa de los choferes, según informa el sitio del Concejo Deliberante de Córdoba.

La iniciativa va en consonancia con otra similar aprobada en 2024, en la que se fijó en dos años (y no en uno sólo) la vigencia de los carnés expedidos a mayores de 70 años.

Ambas normativas se inscriben en el nuevo paradigma que considera relevante para estas habilitaciones a la aptitud psicofísica y no la a la edad de los solicitantes.

Argumentos

Los concejales se apoyaron en la opinión del médico Arturo Jaimez Luchetta, gerontólogo y director del Hogar Padre Lamónaca.

"En los últimos años, no sólo ha aumentado la expectativa de vida, sino también nuestra calidad de vida. Entonces no tiene sentido tomar la edad como un límite. Hay que ver las condiciones de salud de cada persona", sostuvo Jaimez Luchetta.

"Lo que importa acá es tener el apto, no la edad, ya sea para manejar un auto particular o un taxi. Si alguien está en condiciones de hacer esa actividad, da lo mismo que tenga 20, 60 o 70 años. Aprobar estos cambios es un paso adelante para acompañar a personas que tienen deseos o necesidad de trabajar y objetivamente están en condiciones de hacerlo. No estamos poniendo en peligro las calles", agregó.

Además señaló que "más del 80 por ciento de los accidentes graves los protagonizan jóvenes, no adultos mayores".

"Eliminamos un castigo"

El edil Juan Balastegui (UCR) dijo que con este cambio “eliminamos un castigo a una franja etaria que viene siendo bastante golpeada".

"Cuando ya deberían estar jubiladas, hay muchas personas que lamentablemente deben seguir trabajando para subsistir, y encima no se lo estábamos permitiendo”, concluyó.

