Caso Agostina Vega: la defensa tildó de "mamarracho" la elevación a juicio

El pedido de elevación a juicio por el abuso y femicidio de la adolescente Agostina Vega (14) desató un duro contrapunto procesal en los tribunales cordobeses. La medida dictada por el fiscal de Instrucción Raúl Garzón no solo apunta a Claudio Gabriel Barrelier como autor material del crimen —y de un intento de violación previo en 2025—, sino que incluye a su entorno por armar una supuesta red de protección para intentar ocultar los hechos. La acusación alcanza a su pareja Marianela Palmero, a su exnovia Soledad Andreani, y a los inquilinos Osvaldo Fassetta, Ludmila Ascarruz y Matías Córdoba.

La respuesta de la defensa no tardó en llegar y disparó directo contra el criterio del Ministerio Público Fiscal. "Tal como fue presentada, esta elevación es un mamarracho jurídico y probatorio", sentenció el abogado Angelo Giorgetti, defensor de Andreani, quien anticipó que los letrados darán la batalla procesal para frenar el avance hacia el debate oral.

El letrado remarcó que "el juicio no puede convertirse en el lugar al que se lleva una investigación para ver si allí finalmente se logra descubrir qué ocurrió".

Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros 5 acusados, a juicio

Desde la postura de la defensa, la investigación dista de estar concluida y cuestionan la "hipótesis acusatoria" de la Fiscalía frente a lo que consideran una "causa plagada de irregularidades, cuestionamientos y nulidades". Giorgetti criticó la falta de individualización sobre el rol asignado a cada uno de los imputados por encubrimiento: "La Fiscalía no sabe todavía (no tiene idea) qué ocurrió, y si no se sabe qué ocurrió, difícilmente pueda sostenerse con seriedad quiénes participaron".

El letrado puso el foco en un hecho que calificó de "absolutamente extraordinario": "Nunca vi un caso de estas características en el que se pretenda sostener que un femicidio tiene cinco encubridores privados de su libertad y, al mismo tiempo, existan otras personas que, según la propia hipótesis acusatoria, también habrían tenido algún tipo de intervención y que ni siquiera fueron imputadas". "Ni siquiera en una película vi que un femicida tenga 7 encubridores", remató.

Finalmente, Giorgetti fustigó la omisión de medidas respecto de los testimonios incorporados. Señaló que "se recibió declaración a Barrelier y no se evacuaron las citas que brindó", por lo que acusó a la Fiscalía de "avanzar hacia una acusación que pretende dar por cerradas cuestiones que todavía están abiertas" con el fin de "proteger su propia hipótesis". La defensa anticipó que presentará "las nulidades, las irregularidades y todas aquellas cuestiones" para revisar la causa antes de cualquier avance al debate oral.