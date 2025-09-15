Caso Solange Musse: absolvieron a los funcionarios acusados por impedir el ingreso de su padre a Córdoba

La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto resolvió absolver al exdirector del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y a la trabajadora social Analía Morales, quienes habían llegado a juicio acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El proceso judicial giraba en torno a lo ocurrido en agosto de 2020, cuando Pablo Musse —padre de Solange, una joven de Alta Gracia que atravesaba un cáncer terminal— fue detenido en la frontera sur de Córdoba mientras intentaba ingresar desde Neuquén para despedirse de su hija en sus últimos días de vida. La decisión administrativa de impedirle el paso y obligarlo a regresar a su provincia se convirtió entonces en un hecho que conmocionó a gran parte del país, en plena vigencia de las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Durante el debate, el fiscal de Cámara Julio Rivero había solicitado una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El abogado querellante, José Nayi, reclamó dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación. En contraposición, las defensas pidieron la absolución, que finalmente fue avalada por el jurado popular: Andrada fue exculpado por mayoría, mientras que Morales recibió un veredicto unánime a su favor.

El fiscal argumentó que ambos funcionarios tenían poder de decisión sobre el ingreso de personas a la provincia en ese momento, aunque reconoció que Pablo Musse había gestionado permisos de circulación por fuerza mayor. El punto en discusión fue la falta de un test de PCR negativo con menos de 48 horas de antigüedad, requisito vigente entonces. Según la acusación, el protocolo también contemplaba excepciones que no habrían sido consideradas.

Tras conocerse la resolución, Pablo Musse expresó su descontento y señaló días antes que no esperaba un fallo diferente: "No creo que haya justicia", había dicho.