Causa Zenit: el fiscal propuso 5 años y 4 meses de prisión efectiva para Cristian Bazán

El fiscal de Cámara Marcelo Sicardi ofreció un juicio abreviado y una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para los principales imputados en la causa viviendas Zenit, entre los que se encuentra el conductor televisivo Cristian Bazán.

La propuesta se concretó en una audiencia preliminar realizada el miércoles en Tribunales II en el marco de la investigación por presuntas estafas en la venta de viviendas.

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Causa Zenit

Marina Romano, abogada de unos 25 damnificados, confirmó a Mitre Córdoba que “el fiscal Sicardi hizo una propuesta de que los acusados pudieran aceptar un juicio abreviado, haciendo por supuesto una propuesta de penas para sus cabecillas".

"Les ofreció concretamente, tanto a (Martín) Cuestaz como a quienes están sindicados como coorganizadores, Cuestas es el que está señalado como jefe, una propuesta de penas efectivas de 5 años y 4 meses, y para los restantes miembros de la banda, que están como cómplices, estamos hablando de una figura de asociación ilícita y de estafas reiteradas para los restantes, una pena efectiva de 3 años y 2 meses, en ese caso para ellos condicional" (porque se computan los plazos de prisión preventiva), agregó la letrada.

Además señaló que "estas personas no han aceptado a la fecha de la propuesta del señor fiscal". "Ya tenemos fecha de audiencia para el mes de junio", remarcó la abogada.

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Damnificados en la causa Zenit

Entre los damnificados por las supuestas maniobras delictivas se encuentra el exjugador de Talleres de Córdoba, Héctor Chazarreta, y el perjuicio total a los afectados alcanzaría los 18 millones de pesos.

"De los estafadores no me sorprende casi nada, es más, le diría que en general uno puede esperar cualquier cosa. Lo que sí me sorprendió, estando en juego la libertad, no hayan tenido ni la decencia de ofrecer económicamente la reparación a mis clientes", aseguró Romano.

"Lo que quieren todos mis representados, en la cabeza de Héctor Chazarreta, que fue quien en primer momento se movilizó y movilizó a un gran grupo de damnificados, es que quieren recuperar lo que entregaron, que estas personas se han dedicado a malgastarlas, y las siguen malgastando hasta el día de hoy seguramente", aseveró la abogada.

"Es una locura lo que estoy viviendo. Hace 30 años que estoy en los medios, he hecho publicidad de un montón de marcas. Acá se confunde publicidad con complicidad", se defendió Bazán años atrás cuando se conoció el pedido de elevación a juicio de la Fiscalía.