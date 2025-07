Cavigliasso: “Hay muchas obras que si no las hacemos entre nosotros, ¿quién las va a hacer?”

General Cabrera es una de las localidades más ricas de la provincia. Guillermo Cavigliasso es la segunda generación que conduce los destinos de Prodeman, una de empresas maniceras más grandes del país, aunque ese no es su principal trabajo. Todos los días se despierta y se dirige a Buenos Aires 1051, a su despacho en la municipalidad, donde ejerce como intendente.

En charla con ‘Mesa Chica’ no habla mucho de política, considera que en estos momentos la interna partidaria le aporta poco a la gestión local. Sí menciona con entusiasmo cómo mejoró la gestión de cobranza del municipio y cómo va cambiando la mentalidad del vecino al valorar los servicios que se prestan y, por ende, el pago de las tasas.

-En localidades como Cabrera ¿el intendente debe ser más administrativo o político?

-Hay que ser buen administrativo y buen gestor. Creo que el principal ingreso de nuestros pueblos son nuestros propios recursos, ahí sabemos cuánto dinero hay realmente. Al contrario, con la coparticipación no lo sabemos, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy eficiente y muy buen administrador.

-Pero usted está de los dos lados del mostrador… a la mañana en la municipalidad y a la tarde en la empresa.

-Me toca estar en los dos lados, depende del día. Eso es bueno también. Lo que uno le dedica a la gestión pública creo que es muy importante, venimos al mundo para dejar una huella. No hace falta ser intendente para cambiar la realidad del lugar donde uno vive.

-Y usted ¿qué huella quiere dejar?

-Yo quiero dejar una comunidad unida. Por ejemplo, el instituto secundario que se hizo en 8 meses en la ciudad con el aporte de privados y empresas. Edificamos 1.500 m² para poner en marcha una escuela.

-¿Y se logró porqué está usted en la intendencia o porqué era buena la idea de llevarlo adelante?

-Es una gran necesidad y creo que el rol que cumplimos quienes vamos llevando adelante la gestión es esto: identificar qué hace falta, juntar y unir las partes para llevarlas adelante. Y cuando vos juntás al privado todo eso es muchísimo más rápido y creemos que el camino era por ahí.

-Hay vecinos que dicen… ‘Cavigliasso yo pago los impuestos, no me cobres de vuelta esa obra’.

-Sí, pero hay muchas veces que no se cobran. Por ejemplo, cordón cuneta y asfalto, un hormigón frente a la casa -que son obras de primera necesidad- el frentista las paga por contribución por mejora. El próximo mes estamos lanzando un programa que se llama “36 por 36”, donde la idea fue hacer 36 cuadras de pavimento en 36 cuotas con el compromiso de los frentistas. Y eso completa un programa de viviendas con un círculo cerrado de gente que puso a disposición su terreno como garantía y el municipio gestiona la administración de las cuotas, de lo que se paga y de los recursos, en cinco años se devuelve la vivienda al frentista. En el 2027 vamos a estar terminando 630 viviendas en General Cabrera.

-Cabrera parece de otro planeta.

-Cabrera tiene una buena administración desde hace muchos años. Yo heredé una municipalidad superavitaria, muy organizada, con dinero en el banco para seguir funcionando. No es normal. Hay muchas obras que, si no las hacemos entre nosotros mismos ¿quién las va a hacer? No las hace nadie. Y eso es lo que uno trata de inculcar al privado: ‘che, tenemos necesidades. Bueno, pongámoslas sobre la mesa y a lo mejor esto no es un negocio, pero es una necesidad’.

-¿Cómo se lleva con la política provincial?

-No soy activo militante del partido, hay cosas que no me gustan en la política. El armado de listas, ciertas cuestiones que no las termino de comprender. Creo que eso es vieja política y hay que cambiarla.

Cavigliasso de entrecasa

-¿Cómo es su familia?

-Mi familia está conformada por mi señora Paola y mis hijos Constanza y Francisco. Después, tengo la familia empresaria. Somos cuatro hermanos -yo soy el menor- y Oscar y Graciela, que son mis padres.

-¿Se meten en su gestión?

No, nada, nada. Sí son un apoyo clave para ceder tiempo de la empresa a la municipalidad, que eso es muchísimo, pero no he recibido un llamado de un hermano mío diciendo: ‘Che, mirá esto, mirá aquello, la multa’.

-¿Va a hacer lo posible para retener a sus hijos en Cabrera o si ellos quieren vivir en otra ciudad o en otro país los vas a dejar?

-Uno les va a dar todas las herramientas para que se queden en Cabrera. Como intendente deseo que todo el mundo quiera vivir en Cabrera.

-¿Por qué yo me debería ir a vivir a Cabrera?

-Porque en Cabrera tenemos calidad de vida, tranquilidad, seguridad, escuelas, tenemos industria, tenemos trabajo y muchos proyectos por delante que todavía nos faltan para terminar. Localidades intermedias a chicas tienen mucho grado de valor que por ahí no tienen otras.