Cherry Season desembarca en esquina icónica y acelera su crecimiento con nuevas aperturas

La firma gastronómica cordobesa Cherry Season atraviesa una etapa de fuerte crecimiento y avanza con nuevas aperturas en puntos estratégicos de la ciudad. La empresa fundada por Leandro Alberione busca consolidar su presencia en Córdoba con la incorporación de locales en Nueva Córdoba y el Cerro de las Rosas.

El proyecto más emblemático en el corto plazo será la doble apertura en Nueva Córdoba. Uno de los locales estará ubicado en la esquina de Estrada y Buenos Aires. El espacio ocupa el histórico emplazamiento donde durante 38 años funcionó el bar KGB, uno de los puntos de encuentro más recordados de la vida nocturna y cultural de la ciudad. Allí, el local contará con una capacidad para 100 cubiertos.

Según explicó Alberione, el objetivo es mantener parte de la identidad del lugar mientras se propone una reinterpretación contemporánea del espacio. “Vamos a conservar algunos toques arquitectónicos históricos, pero con una estética actual y una propuesta pensada para distintos públicos”, señaló.

El otro local de Cherry Season se encontrará en Chacabuco y San Lorenzo, un punto de alto tránsito estudiantil y turístico. El espacio tendrá una capacidad estimada de 130 cubiertos. Ambas aperturas están previstas dentro de un plazo aproximado de 90 días.

Café de especialidad y propuesta “todo el día”

Cherry Season construyó su identidad a partir de un modelo que combina café de especialidad, pastelería artesanal y gastronomía durante toda la jornada. La marca trabaja con tostado propio y proyecta ampliar la importación de granos desde distintas regiones productoras del mundo, incluidas fincas africanas.

El concepto gastronómico se apoya en una oferta flexible que abarca desayunos, brunch, almuerzos, meriendas y cenas, un formato que —según la empresa— facilita la adaptación del modelo a distintos públicos y franjas horarias.

Aunque la firma recibió propuestas para abrir locales en otras provincias argentinas, por el momento la estrategia se concentra en consolidar la presencia en Córdoba y fortalecer la estructura de la marca en su mercado de origen.