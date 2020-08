Chilena con hija argentina, obligada a hacer la cuarentena en un hotel

“No hay excepciones al protocolo” fue la respuesta que recibió Esperanza Colomer, de nacionalidad chilena, cuando suplicó a su llegada a Córdoba que la dejaran hacer la cuarentena en un departamento que su familia había dispuesto para que cumpla el aislamiento de 14 días.

Pero no es ese el único inconveniente, ya que fue conducida a un hotel céntrico donde comparte habitación con una argentina repatriada y debe costear los $21.000 por el alojamiento, sin contar la comida. Además del gasto, se suma la situación emocional de su hija de 6 años que vive en Córdoba y quedó aquí cuando su mamá debió viajar a Chile en marzo para hacer trámites. Iría solo por tres días pero el cierre de la frontera la obligó a quedarse allá. La niña, nacida y escolarizada en Córdoba, permanece junto a su abuela paterna en nuestra ciudad.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, Esperanza relató la odisea de estos últimos cuatro meses. “En marzo viajé a Chile por tres días y cuando estaba volviendo cerraron las fronteras. Realicé gestiones en la embajada argentina en Santiago de Chile pero no hubo caso, no consideraron la situación de la niña argentina, sus derechos”, sostiene. Las autoridades le informaron que estaban cerradas las gestiones de visa.

La suegra de Esperanza (es hija del reconocido músico Herbert Diehl), por su parte, presentó la situación en la Dirección de Migraciones en Córdoba. “Pasaron cuatro meses para que finalmente me dijeran que podían hacer una excepción y generar una visa, cuando podrían haberla hecho en marzo” reflexionó.

El 8 de junio, Esperanza recibió un correo electrónico en el que le pedían la documentación necesaria. Tuvo que solicitar un nuevo pasaporte y por fin consiguió comprar un pasaje para volar hacia Argentina.

Así, el sábado 25 de julio llegó a Buenos Aires y desde ahí la subieron a un ómnibus que la trajo hasta Córdoba. Llegó el domingo pasado a las 5 de la madrugada. “Logré viajar y cuando llegué me topé con la sorpresa de que habían cambiado un decreto que corría a partir del 20 de julio mediante el cual todos los repatriados tenían que cumplir la cuarentena obligatoria en un hotel”, relató expresando su sorpresa.

NUEVA DISPOSICIÓN. Así anunciaba el gobernador, Juan Schiaretti, la obligación de cumplir cuarentena en hoteles.

Y continuó narrando lo sucedido: “Siempre tuve plena conciencia y sabía que venía a hacer una cuarentena. El tema es que mi familia me preparó un departamento aislado para pasar los 14 días. Llegué y como no tengo una dirección, porque no tengo el DNI, me dijeron que tenía que pagar el alojamiento. Me dieron tres opciones de hoteles y no gestionaron facilidades de pago.

En este momento estoy compartiendo una habitación con una chica argentina, donde nos cobran $3.500 por día, sin la comida”. “Yo llevo gastando mil dólares en todos los trámites, tasas migratorias, visa, pasaporte, viajes y ahora esta torta de plata”, se quejó. “Personalmente lo que más rabia me da es que la embajada no me informó que había un decreto. Mi hija me esperaba con toda la ilusión. La niña está destruida. Si yo sabía esto no le decía a mi hija que llegaba ese día y no le creaba semejante expectativa. Es una falta de responsabilidad de la embajada que no me hayan informado cuál era el protocolo”, remarcó.

SALUDO A DISTANCIA. Su hija la saluda desde el estacionamiento de la Terminal de Ómnibus. La mamá está en el último piso.

“HAY POCA HUMANIDAD DETRAS DE ESTA SITUACION”

Apenas llegó a Córdoba Esperanza Colomer y se enteró de la nueva medida, intentó presentar su situación al personal que la recibió en la Terminal de Ómnibus. Les dijo que no tenía dinero y la solución que le dieron era repatriarla a Chile con todos los gastos a su cargo.

“Les expliqué que estoy acá porque está mi hija, tengo la custodia total de ella, está afectada porque hace cuatro meses y medio que no ve a su mamá. Está con un ataque de ansiedad terrible. Yo tengo conciencia de hacer cuarentena y tengo un lugar dónde hacerla. Quiero cumplir la cuarentena con plena responsabilidad. Sé lo que implica venir de otro país de una zona roja, pero me sorprende la poca humanidad que hay detrás de todo esto. La poca sensibilidad, la falta de información y que no exista una excepción al protocolo. Cómo no va a haber una excepción de casos particulares”, expresó con impotencia.