Ciudad de Córdoba: buscan extender las zonas liberadas de "naranjitas" a nuevos barrios

Tras la reciente erradicación del cobro ilegal de estacionamiento en el Parque Sarmiento, un grupo de concejales de Córdoba presentó una iniciativa para incluir a la Avenida Elías Yofre (Barrio Jardín) —en el tramo comprendido entre Av. Valparaíso y Av. Ricchieri— dentro del programa de zonas libres de cuidacoches informales.

Se trata de una propuesta impulsada por los concejales Javier Fabre y Elisa Caffaratti, con el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que busca ordenar el espacio público y garantizar la seguridad de vecinos y automovilistas en un sector estratégico de la ciudad, caracterizado por su alta concentración comercial, gastronómica y recreativa.

"Lo que vimos en Parque Sarmiento demuestra que cuando hay decisión política y coordinación de controles se logran resultados", afirmó el concejal Fabre. Y agregó: "Hoy los vecinos de Elías Yofre enfrentan cobros indebidos y situaciones de tensión que no deberían existir. Nuestro objetivo es llevar tranquilidad y devolver la calle a quienes la transitan y trabajan en la zona".

Por su parte, la presidenta del bloque radical, Elisa Caffaratti, subrayó que la medida no busca confrontar, sino ordenar. "La convivencia urbana se construye con reglas claras y con el Estado presente. La extensión de este programa a Elías Yofre es una oportunidad para mostrar que podemos mejorar la vida cotidiana de los vecinos y potenciar el desarrollo de un corredor clave de la ciudad", explicó.

Los concejales también señalaron que la iniciativa podría extenderse progresivamente a otras áreas de Córdoba, reconociendo que la problemática de los cuidacoches informales no es exclusiva de Elías Yofre y que los vecinos de distintos barrios esperan respuestas concretas.