Iñaki Gutiérrez calificó de "compleja" la relación con Luis Juez tras sus votos en contra del oficialismo

El joven militante de La Libertad Avanza y responsable de la comunicación en TikTok del presidente Javier Milei, Iñaki Gutiérrez, definió como "compleja" la relación del oficialismo con el senador cordobés Luis Juez, amigo del mandatario, tras los votos en contra que emitió en el Congreso respecto a iniciativas del gobierno nacional.

En una entrevista con Radio Continental Córdoba, Gutiérrez expresó: "Es un poco complejo de definir" la figura de Juez, quien "en los términos políticos es una persona que está ayudando para que a la libertad de avanza le vaya bien en las elecciones de octubre", pero "cuando llega el momento de la votación en el Senado, elige votar distinto a lo que vota la bancada de La Libertad de Avanza o lo que propone el presidente Milei".

El militante de 24 años consideró que Juez "puede llegar a ser un aliado en los términos de construcción política, pero en los términos legislativos no se ha visto". Específicamente, criticó la posición del senador cordobés respecto a la ley de emergencia en discapacidad, al argumentar que "parte de una premisa falsa" y que constituyó "una mala decisión económica" porque "se va a financiar con emisión monetaria".

Defendió su posteo sobre el triple femicidio

Gutiérrez también defendió su controvertido mensaje en redes sociales sobre el triple femicidio de las jóvenes Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el miércoles pasado.

Las tres jóvenes, de 20, 20 y 15 años respectivamente, habían desaparecido el viernes 19 de septiembre tras haber pactado un encuentro en La Matanza. La principal hipótesis de la fiscalía apuntó a que fueron víctimas de un grupo de narcotraficantes, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

En su posteo, que generó miles de respuestas y retweets, Gutiérrez había escrito: "Como las 3 chicas fueron descuartizadas y asesinadas donde gobierna Kicillof, no vas a ver una feminista quejándose. Sororidad de cartón".

Durante la entrevista en el programa Última Pregunta, el militante libertario defendió su posición: "No hay ninguna provocación. Vinieron a manifestarse en la seguridad que les brinda la Capital, a criticar al gobierno de Milei". Agregó que "efectivamente pasó lo que yo dije que iba a pasar. No fueron a marchar a provincia de Buenos Aires y nadie nombró a Kicillof".

Contrastó con el plan implementado en Rosario

Gutiérrez contrastó la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires con los resultados del "Plan Bandera" implementado en Rosario, al destacar que "un 80% cayeron en los homicidios en las zonas donde intervienen las fuerzas federales el año pasado y un 20% en este".

El militante atribuyó la diferencia de resultados a los criterios políticos divergentes: "Si vos tenés un gobernador que tiene una diferencia de criterios, al punto tal manifiesta que las víctimas no son las víctimas y que los victimarios son víctimas, estás en un problema".

Según Gutiérrez, el presidente Milei ya había propuesto una solución el año pasado: "Señor gobernador, córrase, permítame intervenir en la provincia de Buenos Aires y solucionar el problema de la inseguridad como lo hemos hecho en Rosario". Sin embargo, criticó que "los sueños presidenciales del gobernador valen más que la vida de los bonaerenses".

Reconoció autocrítica del oficialismo tras las derrotas electorales

Respecto a la estrategia política del gobierno, Gutiérrez reconoció que existió "una culpa grande por parte del gobierno con respecto al resultado en la provincia de Buenos Aires". También agradeció el "esfuerzo que vienen haciendo los argentinos" en materia económica, al destacar las expectativas del Fondo Monetario de un crecimiento del 6% para este año.

El joven comunicador concluyó que La Libertad Avanza "tiene que estar con una vocación un poco más pluralista, un poco más abierta" para enfrentar al kirchnerismo en las próximas elecciones de octubre.