'Colo' Cabrera: "Tenemos la gran chance de hacer historia"

Luego del triunfazo de Estudiantes de Río Cuarto en la ida de final del Reducido de la Primera Nacional, por 2-2, todo se define el ascenso a Primera División el domingo en Madryn, en cancha de Deportivo. Pero, en el 'Imperio' se está viviendo con mucha ansiedad y expectativa. Los hinchas del 'León' saben que están a pocas horas de cumplir un sueño. ¿Será?

A propósito, Alejandro Cabrera, figura del Celeste habló de este momento, de la ansiedad que se vive por estos días, pero esa “ansiedad linda” esperando que llegue el día del partido, aún sabiendo que todo puede pasar.

La final tiene día y hora: Estudiantes y Madryn definen el ascenso a la Liga Profesional

Ilusionados

“Estamos muy bien, sacamos un resultado positivo el sábado pasado pero nada está cerrado. Ellos son también fuertes de local y tocará esperar sabiendo que tenemos la gran chance de poder hacer historia, y de que el club juegue en primera” dijo ilusionado el mediocampista, en declaraciones que reproduce el diario Puntal de Río Cuarto.

“El año dejó demostrado que fuimos muy unidos dentro y fuera de la cancha. Nos supimos entender y acompañar cada vez que fue necesario y eso es lo que nos caracterizó gran parte de la competencia. En el juego también se nota y nos llena de orgullo”, afirmpo el 'Colo', que además contó de su alegría de poder vivirlo en el club que le abrió las puertas al fútbol grande de AFA.

Cabrera, oriundo de Los Cóndores, y ex jugador de Banfield, regresó a Estudiantes de Río Cuarto luego de haber atravesado muchas cirugías que lo mantuvieron alejado de las canchas. “Estoy bien, con algunas molestias normales, pero enfocado en estar al cien por ciento para el partido”, resaltó; al tiempo que agregó: "Estoy muy agradecido por estar cerca de mi familia y poder vivirlo con ellos, es hermoso. El año está siendo muy lindo y espero lo coronemos de la mejor manera junto a todo el equipo. Lo merecemos y hemos trabajado muy duro para que así sea”.

La definición del segundo ascenso a la Liga Profesional entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn se disputará el domingo 30 de noviembre, desde las 17, en el Estadio Abel Sastre, en la Patagonia.