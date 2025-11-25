La final tiene día y hora: Estudiantes y Madryn definen el ascenso a la Liga Profesional

La definición del segundo ascenso a la Liga Profesional ya tiene fecha y hora confirmada. La revancha entre Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn se disputará el domingo 30 de noviembre, desde las 17, en el Estadio Abel Sastre, en la Patagonia.

El equipo de Iván Delfino llega con aire tras el triunfo por 2-0 en el Candini, pero en el Imperio repiten un mantra: “El ascenso todavía está lejos”. La serie, recalcan, está abierta porque el reglamento lo define todo dentro del campo de juego.

Pese al envión anímico que generó la victoria de local, en Estudiantes saben que el viaje al sur será áspero: Madryn llega cuestionado por arbitrajes recientes, juega en su casa y necesita revertir la historia como sea.

Cómo se define la serie

El formato del Reducido no deja lugar a especulaciones:

Son 180 minutos entre ida y vuelta.

entre ida y vuelta. No hay ventaja deportiva .

. Si la serie termina empatada, habrá 30 minutos de alargue .

. Si persiste la igualdad, todo se resolverá desde el punto penal.

Un sueño de 40 años

Para Estudiantes, la posibilidad de un ascenso tiene un valor simbólico fuerte: sería el regreso a la élite del fútbol argentino tras cuatro décadas. Del otro lado, Deportivo Madryn va por su primer ascenso histórico, luego de una campaña sólida y un Reducido manchado por polémicas ante Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón.

El domingo, en el sur del país, se escribirá la última página.