Con la incorporacion de Salta y Tucumán serán seis los aeropuertos de Argentina desde los que volará Copa Airlines

Copa Airlines anunció recientemente la incoporación de dos destinos en Argentina: Salta (ruta que retoma) y Tucumán. Con estas, ya son seis las ciudades argentinas —que se suman a Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Mendoza— conectadas directamente con el Hub de las Américas en Panamá, lo que amplía significativamente las posibilidades de conexión para los viajeros de toda la región.

Los vuelos desde el aeropuerto de Tocumen a la ciudad de Salta se iniciarán el 23 de septiembre, con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. En tanto desde Panamá a la ciudad de Tucumán, serán también tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y sábados.

Así, los viajeros argentinos podrán acceder a una gran variedad de destinos: además del Caribe, uno de los grandes atractivos de la aerolínea, los pasajeros pueden volar a 17 ciudades en Estados Unidos, incluyendo Miami, Nueva York, Los Ángeles y Orlando, y dos importantes destinos en Canadá, como Montreal y Toronto. Esta conectividad convierte al Hub de las Américas en una puerta de entrada estratégica al norte del continente.

La aerolínea que aterrizó en Córdoba hace 18 años, sigue creciendo y desde enero cubrirá 21 frecuencias semanales

Cantidad total de frecuencias

Hoy, Copa está ofreciendo 77 frecuencias semanales al aeropuerto de Tocumen, en Panamá: 38 desde Ezeiza, 17 desde Córdoba, 10 desde Rosario, seis desde Mendoza y en breve se suman las tres de Salta y otras tantas de Tucumán.

Cabe advertir que en temporada alta esos números aumentan, ya que, por ejemplo, Córdoba tendrá 21 frecuencias y Mendoza 10. También hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Rosario cerrará por mejoras entre el 20 de septiembre y el 29 de diciembre y los pasajeros estarán siendo derivados hacia Ezeiza o Córdoba.

Christian Rodríguez, gerente Regional de la compañía, aseguró: “Argentina ocupa un lugar estratégico para el crecimiento de Copa Airlines en Sudamérica. La incorporación de Salta y Tucumán no solo responde a una demanda creciente, sino que también posiciona a Argentina como uno de los pocos países de la región con seis rutas activas en nuestra red, lo cual representa un hito en nuestras operaciones”.

Con más de 90 destinos en todo el continente, el Hub de las Américas en Panamá permite una conectividad ágil y eficiente hacia el norte y centro del continente, con tiempos de conexión que en muchos casos no superan las dos horas.

Sin embargo, desde Copa Airlines destacan que el diferencial va más allá de la conectividad: “Nuestra propuesta de valor también se basa en la puntualidad, el servicio a bordo, la experiencia integral del pasajero y la posibilidad de viajar con una aerolínea que entiende las necesidades del mercado argentino. Además, ofrecemos conexiones ágiles y eficientes a través del Hub de las Américas, donde los pasajeros realizan migraciones y retiro de equipaje directamente en su destino final, lo que simplifica y agiliza significativamente el viaje”, señaló Rodríguez.

Oportunidad para el turismo receptivo

Desde el interior del país, Lorena Gasser, gerente de Ventas Interior Argentina, destacó el impacto positivo que estas nuevas rutas tendrán en la región norte: “Estas conexiones directas con Panamá representan una gran oportunidad para el turismo receptivo. Tanto Salta como Tucumán tienen un enorme potencial para recibir visitantes del resto del continente, y ahora será mucho más fácil llegar”.

Caída de las ventas por el Día del Niño pese a la oferta de promociones y descuentos

En cuanto a las acciones locales, Gasser explicó que se están implementando estrategias específicas de marketing y ventas adaptadas a las particularidades de cada ciudad. “Estamos trabajando codo a codo con operadores turísticos, agencias de viajes, cámaras del sector y autoridades locales para posicionar estas nuevas rutas desde el primer día. Realizamos capacitaciones presenciales y virtuales, campañas cooperadas con socios estratégicos, activaciones en puntos clave de ambas provincias y alianzas con medios de comunicación regionales para generar visibilidad y demanda”, detalla.

Además, destaca que se está trabajando fuertemente en acciones B2B y B2C: “Queremos que tanto el canal comercial como el pasajero final conozcan los beneficios de volar con Copa y cómo estas rutas abren un mundo de posibilidades a través del Hub de las Américas. La clave está en estar presentes, escuchar al mercado y acompañarlo con herramientas comerciales concretas”.