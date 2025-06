Con las últimas palabras de las madres y los acusados al juicio del Neonatal solo le resta la decisión final

A cinco meses de abrirse el debate oral y público en la Cámara 7a del Crimen para resolver sobre responsabilidades penales y civiles de presuntos ataques seriales a recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal, solo resta una sola audiencia.

Será el final de un recorrido intenso que hicieron jueces y jurados, los responsables de evaluar la conducta de 11 acusados, la enfermera Brenda Agüero -imputada por homicidios y tentativas de homicidios-, los médicos Liliana Asís, Diego Cardozo y el resto de funcionarios del hospital y el Ministerio de Salud provincial. Estos últimos afrontan la acusación de encubrimiento y omisión de sus deberes, según el caso, por no presentar la denuncia en la Justicia sobre lo que ocurrió entre marzo y junio del 2022 en ese establecimiento.

El lunes y martes de esta semana, padres de bebés víctimas y los acusados le hablaron al jurado. Es la última palabra antes de que el tribunal resuelva.

De los imputados solo quedan dos pendientes: el abogado Alejandro Gauto, del área Legal del Ministerio de Salud; y la obstetra Claudia Ringelgheim, quien figuraba en aquella época como subdirectora del Neonatal.

La última audiencia del juicio, el próximo miércoles 18, comenzará con su última palabra y luego el tribunal pasará a deliberar hasta tener lista la decisión. Por el momento, no hay una estimación respecto a la hora en que se comunicará el veredicto. Será extenso: hay numerosos planteos de las partes, nulidades, pedidos de detención, una veintena de acciones civiles en contra de la Provincia y la situación de cada uno de los 11 acusados.

Los jurados populares -ocho mujeres y ocho hombres- votarán exclusivamente sobre la condena o absolución de los imputados.

Si hay condenas, el tribunal técnico resolverá el monto de la pena y el resto de cuestiones ya mencionadas, entre las cuales las demandas de reparación monetaria.

Un aspecto a destacar es que en los cinco meses de debate no existió una sola renuncia de los jurados titulares, lo que da la pauta del compromiso sostenido en el tiempo.

MADRES Y PADRES DE BEBÉS VÍCTIMAS DE PRESUNTOS ATAQUES.

Algunas frases de las madres

"El juicio para Pilar no terminará el 18 por las secuelas que le quedaron. Su historia de vida quedó marcada por Brenda Agüero". (María Martín, mamá de Pilar, sobreviviente)

"Yo sé lo que viví ese día con Brenda Agüero, yo estuve ahí, yo le di mi hija a ella porque me la pidió. Dejo la decisión en manos de Dios y en manos de ustedes". (Gabriela González, mamá de Isabela, sobreviviente)

"Gino lo primero que encontró fue la maldad. Llegó al mundo siendo odiado porque quisieron matarlo. Nos condenaron a una vida llena de miedos. Le tememos a los hospitales y a las agujas también. Esto no es venganza" (Yasmín Barrionuevo, madre de Gino Herrera, sobreviviente).

VÍCTIMAS

"Dijeron que estoy acá por intereses económicos. Les quiero decir a todos (mirando a los acusados) que les entrego toda la plata del mundo, pero ustedes devuélvanme a mi hija, como yo la traje a este mundo. Nada ni nadie me la va a devolver". (Brisa Molina, madre de Melody, fallecida)

"No buscamos a Brenda Agüero. Por desgracia, ella se nos presentó a nosotros. Les pido por favor que sean justos. No podemos ser nosotros los únicos condenados en este juicio". (Vanesa Cáceres, mamá de Francisco, fallecido)

"A Benja lo mataron. Nos arrebataron su vida y se llevaron las nuestras. No se imaginan cuánto pasé para salir de la culpa, para no tener pensamientos de muerte y querer irme con mi hijo. Cada vez me convenzo más que son todos culpables y que mi hijo fue asesinado". (Damaris Bustamante, madre de Benjamín, fallecido).

Brenda: "Soy inocente"

Brenda Agüero fue la primera acusada en dar su palabra, pero quería ser la última para que los jurados tuvieran fresca sus ideas. En la previa los abogados argumentaron que no habían tenido tiempo de hablar a solas porque está detenida, a pesar de que hubo un cuarto intermedio de 10 días. El tribunal rechazó la solicitud porque ya había decidido concederles la palabra por orden alfabético.

Finalmente ella comenzó y dijo: “No tengo que convencer a ninguno, sé que yo no hice nada de lo que se me está acusando”. Así sostuvo su inocencia.

Después de varios minutos de exposición, dijo “tener lástima” por ver a las madres “leer un papelito”, como si estuvieran “guionadas”. En ese momento, su abogado la interrumpió y le pidió que redondeara y concluyera.

BRENDA AGÜERO.

No ocultamos nada, dijeron los funcionarios

Liliana Asís, ex directora del Neonatal: "Yo no omití nada. Hace dos años y cuatro meses estoy detenida. No pude despedir a mi hermano que se murió. Siento el dolor, los mismos que sienten los padres. Nosotros nos formamos para salvar y cuidar vidas".

Diego Cardozo, exministro de Salud: "He sido la persona que en el momento que tomó conocimiento de los hechos tomó medidas. Puse a disposición y en funcionamiento todos los instrumentos institucionales para llegar a la verdad. Si hubiera conocido todo antes del 7 de junio, no tengan la menor duda que las medidas se habrían tomado antes".

"No soy la enfermera asesina que los medios construyeron": Brenda Agüero defendió su inocencia en la última audiencia

Pablo Carvajal, exsecretario de Salud: “No he encubierto a nadie. Apenas tuve conocimiento de lo que había pasado, comuniqué al ministro. El ministro dio las órdenes, yo las cumplí y cuando tuve contacto con el doctor Garzón (fiscal instructor) le conté que la denuncia estaba hecha y lo único que faltaba era implementarla".

Alejandro Escudero Salama, abogado del Neonatal: "El Estado debió pedir perdón a las madres y no lo hizo. Estoy convencido de haber hecho lo que me corresponde". (En su alocución se le notó la voz quebrada).

Adriana Morales, coordinadora de Seguridad del Paciente, Neonatal: “He colaborado en todo momento. Yo no oculté nada. He aportado todo en la fiscalía”.

También se declararon inocentes las médica Marta Gómez Flores, María Luján y la jefa de Enfermería del hospital, Marta Ariza.