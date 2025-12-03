La apuesta más cara de Luz y Fuerza: la querella apunta al fallo que no frenó a la cúpula y a los 13 millones en fichas que vuelven a escena

Este martes, la ciudad de Córdoba fue el testigo de la condena del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba a la cúpula del Sindicato de Luz y Fuerza por defraudación reiterada a las arcas del gremio entre 2011 y 2019, en un juicio considerado histórico en la provincia. El tribunal, integrado por Noel Costa, Carolina Prado y Fabián Asís, aplicó 6 años de prisión a Gabriel Suárez y 4 años y medio a Jorge Molina Herrera, aunque ambos seguirán en libertad hasta que las condenas queden firmes.

La decisión no incluyó la figura de asociación ilícita y tampoco dispuso inhabilitaciones, por lo que Molina Herrera continúa al frente del sindicato, una situación que generó fuertes cuestionamientos de la querella.

CÚPULA DE LUZ Y FUERZA EN EL BANQUILLO. Son nueve acusados. Los principales Gabriel Suárez (al medio camisa clara), Jorge Molina Herrera y Fernando Navarro (a la derecha, remeras oscuras).

“La verdad es que no estamos conformes”, afirmó a Cadena 3 la querellante Mabel Sessa, representante de jubilados y afiliados. Según señaló, el Tribunal “no condenó la inhabilitación para ejercer cargos gremiales".

“Hay casi 200 millones que deben volver a los jubilados”: el núcleo del conflicto

Entre los puntos más sensibles, la querella remarcó que existe una deuda histórica con el Fondo Compensador, el mecanismo que complementa jubilaciones y pensiones de trabajadores de Epec.

Según la abogada, durante la intervención se logró reunir $198 millones que deberían ser distribuidos entre los "jubilados y pensionados”.

“Los jubilados no percibieron lo que les corresponde del fondo compensador. Ese dinero se usó con un destino distinto”, explicó, y agregó que los afiliados activos “Ellos pagan una cuota este mensual que se le descuenta el sueldo que va al sindicato y le confían la administración de los bienes del sindicato a al Consejo Directivo”.

Fichas de casino y compras millonarias: lo que quedó probado

La investigación judicial reveló movimientos de $13,5 millones en fichas de casino entre 2011 y 2015, operación atribuida a dirigentes que hoy recuperan el control interno del gremio. "Si lo actualizamos hoy, los números de la calculadora este son infinitos".

“Está demostrado que hizo esa compra y que gastó ese dinero”, señaló Sessa sobre las conductas investigadas. Sim embargo, la defensa intentó justificarlo como gastos personales de un jugador.

Suárez fue el único dirigente condenado por lavado de activos, dado que sus compras de propiedades coincidieron con períodos investigados. En cambio, Molina Herrera fue absuelto en este punto. El comunicado del gremio y la respuesta: “Interpretan a su favor para minimizar las condenas”

Tras conocerse el fallo, Luz y Fuerza difundió un comunicado asegurando que no hubo beneficio económico personal y denunciando una “operación política” en su contra. La querellante, al respecto, respondió con dureza en Cadena 3: “Eso es una interpretación a beneficio propio, para minimizar lo ocurrido”, afirmó. Y detalló que en un principio decían que era una "persecución del Gobierno provincial". Ahora, hablan de una interna: "una operación política interna de un grupo minoritario de la oposición".