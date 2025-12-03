Quinteros: "Acompaño toda iniciativa que endurezca penas, cierre la puerta giratoria y ponga a las víctimas en el centro"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, apoyó la reforma al Código Penal impulsada por Patricia Bullrich.

Código Penal

“Argentina necesita una reforma penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas”, sostuvo el funcionario provincial.

“Durante años el crimen avanzó amparado en un sistema que libera antes de tiempo y desprotege a quienes arriesgan la vida para cuidarnos”, agregó en “X” al comentar una publicación de Bullrich.

Apoyo a la reforma penal

“Acompaño toda iniciativa que endurezca penas, cierre la puerta giratoria y ponga a las víctimas en el centro”, enfatizó Quinteros.

Y luego ejemplificó: “Es indispensable dar respaldo legal a las fuerzas de seguridad: un policía que decide y actúa en una fracción de segundo no puede quedar expuesto durante años mientras los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”.

“Defender a quienes nos defienden es una obligación del Estado, es un debate que se debe dar desde la política y no encerrarse en un debate académico”, argumentó.

“Desde Córdoba vamos a sostener una política de seguridad firme, basada en datos, decisión y coraje. El crimen organizado, los violentos y los que destruyen la convivencia tienen que saber que el tiempo de la impunidad se terminó”, cerró Quinteros.