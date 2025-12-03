Perfil
Quinteros: "Acompaño toda iniciativa que endurezca penas, cierre la puerta giratoria y ponga a las víctimas en el centro"

"Argentina necesita una reforma penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas", aseguró el ministro de Seguridad provincial.

03-12-2025 Juan Pablo Quinteros Patricia Bullrich
PATRICIA BULLRICH Y JUAN PABLO QUINTEROS. | MINISTERIO DE SEGURIDAD.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, apoyó la reforma al Código Penal impulsada por Patricia Bullrich.

Código Penal

Argentina necesita una reforma penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas”, sostuvo el funcionario provincial.

“Durante años el crimen avanzó amparado en un sistema que libera antes de tiempo y desprotege a quienes arriesgan la vida para cuidarnos”, agregó en “X” al comentar una publicación de Bullrich.

Apoyo a la reforma penal

Acompaño toda iniciativa que endurezca penas, cierre la puerta giratoria y ponga a las víctimas en el centro”, enfatizó Quinteros.

Y luego ejemplificó: “Es indispensable dar respaldo legal a las fuerzas de seguridad: un policía que decide y actúa en una fracción de segundo no puede quedar expuesto durante años mientras los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”.

“Defender a quienes nos defienden es una obligación del Estado, es un debate que se debe dar desde la política y no encerrarse en un debate académico”, argumentó.

Desde Córdoba vamos a sostener una política de seguridad firme, basada en datos, decisión y coraje. El crimen organizado, los violentos y los que destruyen la convivencia tienen que saber que el tiempo de la impunidad se terminó”, cerró Quinteros.

