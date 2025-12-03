Un policía mató a un supuesto motochoro en un intento de asalto a un delivery de PedidosYa

Un policía mató de un disparo en el pecho a un presunto ladrón durante un intento de asalto a un delivery en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en la noche de martes cuando dos motochoros intentaron robarle a un repartidor de Pedidos Ya en calle Cirilo Correa al 400 de barrio Teodoro Fels.

Fueron detenidas 10 guardiacárceles por presuntas agresiones a un interno trans

Cómo fue el episodio

Según informó la Policía de Córdoba , “los efectivos advirtieron a dos individuos, uno a bordo de una motocicleta Gilera 150 cc sin dominio colocado, mientras el segundo apuntaba con un arma de fuego al repartidor para sustraerle su motocicleta Zanella ZB”.

“Ante la voz de alto, el agresor (un hombre de 33 años) habría apuntado contra el uniformado, quien repelió la amenaza con su arma reglamentaria, hiriéndolo en la zona del tórax. Su cómplice huyó a pie”, precisó la fuerza policial.



“Un servicio de emergencias constató el fallecimiento del agresor herido”, detalló en un parte oficial.

Luz y Fuerza: condenaron a Gabriel Suárez a 6 años de prisión y a Jorge Molina Herrera a 4 años y seis meses

Detenido

Además en el lugar se secuestró un revólver calibre 32, una vaina servida y ambas motocicletas involucradas.

Siempre de acuerdo a la información policial, luego de un operativo el segundo sospechoso, de 22 años fue detenido en Pasaje Jean Sonnet al 500 de barrio Ampliación Las Palmas.

Moto robada

Minutos después el dueño de la moto Gilera denunció en sede policial que mientras realizaba una entrega en calle Comechingones al 100 de barrio Alto Alberdi, dos hombres armados le habían robado el rodado aunque sin causarle lesiones.

“Ambos aprehendidos registran antecedentes”, indica el parte policial. La causa está a cargo del fiscal del Distrito IV, Turno 2, Horacio Vázquez.