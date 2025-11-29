Córdoba cerró todos los polideportivos provinciales y pidió a los municipios sumarse al control de estructuras

El Gobierno de Córdoba resolvió cerrar, de manera inmediata y preventiva, todos los polideportivos provinciales, incluidos aquellos construidos en años anteriores, los recientemente inaugurados y los que se encuentran en plena ejecución. La medida, instrumentada por el Ministerio de Desarrollo Social, apunta a garantizar la seguridad estructural de los espacios recreativos y proteger a la población usuaria.

La decisión implica la paralización de obras en curso para revisar lo ejecutado y detectar posibles fallas antes de avanzar con nuevas habilitaciones. Según indicaron desde la Provincia, los establecimientos permanecerán clausurados hasta que se verifique que no existen riesgos eléctricos, edilicios ni operativos en su funcionamiento.

Puesto que la administración de estos polideportivos fue cedida a los municipios, el Gobierno solicitó a los intendentes acompañar el proceso de inspección y colaborar con los equipos técnicos. Para ello, se convocará a colegios profesionales de ingenieros, universidades y organismos especializados que participarán en la evaluación integral de cada predio.

El caso de Miramar se encuentra bajo un capítulo particular. La Provincia aclaró que la estructura siniestrada estaba todavía en etapa de obra y no había sido formalmente entregada. En base al contrato vigente, la empresa constructora mantiene la responsabilidad técnica y operativa de la infraestructura. No obstante, ante la gravedad del episodio, el Ejecutivo decidió presentar una denuncia en la Justicia e iniciar una investigación administrativa para establecer responsabilidades.

La ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, confirmó que la Provincia instruyó a los municipios a suspender toda actividad deportiva y restringir el acceso a los polideportivos mientras avanza la investigación por los derrumbes recientes. “Hemos dispuesto pedirles a los intendentes que nos acompañen para que suspendan todas las actividades deportivas y tomen las medidas precautorias, para que en el polideportivo y en el perímetro no ingrese gente”, afirmó.

La funcionaria reconoció que se trata de una decisión fuerte pero necesaria: “Es una medida preventiva, quizá en exceso, pero apunta a resguardar la vida de las personas. Por eso es la magnitud de las medidas”, remarcó. También informó que la Justicia ya tomó intervención y que el Gobierno busca respuestas: “En la obra que estaba en construcción nos presentamos a demandar para obtener respuestas”, dijo.

La preocupación oficial crece porque ambos polideportivos derrumbados fueron construidos por la misma empresa, responsable además de otros 12 espacios similares en la provincia. Frente a este escenario, la estrategia será avanzar con habilitaciones graduales y bajo estrictos controles técnicos. Jure anticipó que la reapertura no será simultánea ni automática, sino que se habilitarán los establecimientos únicamente cuando exista certificación de seguridad, con la prevención como criterio rector.