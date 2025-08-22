Córdoba: "El riesgo de incendios es extremo"

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de Córdoba informó que debido a las condiciones meteorológicas actuales y pronosticadas hasta el próximo domingo 24 de agosto “la probabilidad de incendios forestales en todo el territorio provincial será extrema”.

Riesgo extremo de incendio

El informe precisó que “se debe a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de focos de incendio, como el aumento de la temperatura, la reducción de niveles de humedad relativos, y fundamentalmente por el incremento de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 60 km/h” por lo que “bajo esta condición se recomienda reforzar las medidas preventivas de control”.

El vocero del organismo, Roberto Schreiner, recordó que “está prohibido hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en lugares permitidos, y cualquier actividad que podría llegar a generar un incendio forestal”.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Hay que llamar a los siguientes teléfonos:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Alerta ambiental

En Córdoba rige desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre del corriente año “el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial”.

“El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías”, indicaron desde el Gobierno de Córdoba.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente "el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios".