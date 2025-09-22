Córdoba: El Volkswagen Tera llega a Auto Haus para liderar el segmento SUV

Auto Haus, concesionaria oficial de Volkswagen en Córdoba, presentó el nuevo Tera, el SUVW que tiene todo para convertirse en un verdadero ícono de la marca en la región.

Con un diseño vanguardista, máxima seguridad, confort y tecnología de última generación, el Volkswagen Tera llega para dejar huella, con una propuesta que se ubica entre el Volkswagen Polo y Nivus.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo el pasado jueves 18 de septiembre con un evento exclusivo sin precedentes en Córdoba, a la altura de este verdadero ícono de la marca, que sigue los pasos del Beetle (escarabajo) y el Gol.

La concesionaria de Auto Haus en Av. Castro Barros se vistió de fiesta para recibir a los directivos de la marca, colaboradores, medios de prensa, clientes y amigos.

Estuvieron presentes como oradores Gonzalo Rey, gerente General de Auto Haus; Maximiliano Carballido, gerente de Ventas Corporativas de VW; y Marcelo Michelena, gerente Comercial Auto Haus. También nos acompañó Sergio Taraborelli Gerente Zonal de Volkswagen

"Córdoba es una plaza muy importante para Volkswagen y Auto Haus nos ha acompañado desde los inicios. Tenemos muchas expectativas con el nuevo Tera. Esperamos captar un porcentaje significativo de este mercado, buscando el liderazgo. Somos optimistas. Esperamos una buena aceptación del producto, y con ello, incrementar nuestra participación en el segmento", señaló Maximiliano Carballido, gerente de Ventas Corporativas de VW, durante el evento.

Diseñado y producido 100% en la región, el Volkswagen Tera se incorpora al competitivo segmento B de los SUV, uno de los de mayor crecimiento en la región.

En cuanto a la comercialización, Auto Haus ofrece distintas opciones de financiamiento: hasta $12.500.000 en 12 cuotas con tasa 0% y hasta $20.000.000 en 18 cuotas, con una tasa de interés de 29,5%.

Gonzalo Rey, gerente General Auto Haus, destacó la solvencia de la marca y la trayectoria de Auto Haus en el mercado cordobés. "Estamos festejando los 30 años de la empresa y es un orgullo estar hoy presentando el nuevo Tera, un vehículo totalmente desarrollado en Sudamérica y diseñado en Brasil, que seguramente replicará el éxito del Gol y el Polo".

Por su parte, Marcelo Michelena, gerente Comercial Auto Haus, detalló los principales diferenciales del nuevo modelo, que lo posicionan como referente del segmento SUV.

Equipamiento y tecnología

El Volkswagen Tera está disponible en versiones Trendline con motor 1.6 MSI, luego las versiones Comfortline, Highline y Outfit, todas equipadas con el motor 170 TSI, que entrega 101 CV de potencia y 170 Nm de torque, acompañado por una transmisión Triptonic de 6 velocidades, ofreciendo eficiencia y dinamismo en cada trayecto.

En el interior, el Tera ofrece 350 litros de capacidad de baúl, iluminación interior, asientos integrados con tapizado en cuero ecológico (Outfit) y Ambient Light, que transforma cada viaje en una experiencia única. Además, es el primer vehículo producido en Sudamérica con Easter Eggs, pequeños detalles de diseño que sorprenden y crean una conexión especial con el usuario.

La seguridad es uno de los pilares del nuevo Tera. El modelo obtuvo la máxima puntuación (5 estrellas) en el protocolo Latin NCAP 2020-2025, gracias a su completo equipamiento: 6 airbags de serie (frontales, laterales y de cortina) y Sistemas de asistencia a la conducción que refuerzan la protección en cada viaje.

En cuanto a la tecnología dispone de:

- VW Play con pantalla de 10", para una experiencia multimedia completa.

- Mi VW Connect, que integra el vehículo con el mundo digital.

- Asistentes de conducción como freno autónomo de emergencia, line assistance, control crucero adaptativo y cámara de estacionamiento trasera con sensores delanteros y traseros, que brindan confianza y comodidad en la conducción diaria.

Diseño que impacta

El Tera sorprende por su estilo moderno y detalles distintivos: