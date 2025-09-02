Despierto en tu propia cirugía: cómo fueron las cirugías inéditas en el Hospital Tránsito Cáceres de Córdoba

El Hospital Tránsito Cáceres de Allende se convirtió en referente de la neurocirugía avanzada al concretar dos operaciones cerebrales con pacientes despiertos, un procedimiento poco frecuente en el mundo y sin antecedentes en el sector público local. La técnica permite extirpar tumores que comprometen áreas vinculadas al habla, la motricidad o la regulación emocional, sin afectar el desempeño neurológico del paciente.

Las intervenciones se realizaron con los pacientes conscientes, lo que posibilitó monitorear en tiempo real sus respuestas cognitivas y emocionales. Para garantizar precisión, se utilizaron herramientas de neuronavegación y un exoscopio que brindó visión ampliada y detallada al equipo médico.

La participación activa de neuropsicólogos, psicopedagogos y neurofisiólogos permitió estimular y proteger las funciones cerebrales durante toda la operación.

Un trabajo en equipo

Más de 20 profesionales de distintas especialidades —neurocirugía, anestesiología, instrumentación y enfermería— trabajaron de manera simultánea. El director del hospital, Marcelo Barbero, destacó que este logro es fruto de la inversión en alta complejidad y del compromiso del sistema público de salud. “Esto no es solo el servicio de neurocirugía, sino un conjunto de gente que trabaja para brindarle la mejor atención al paciente. Esta es una cirugía que se está haciendo en muy pocos lugares y, en el sector público, es el primer lugar donde se realiza”

Por su parte, el neurocirujano Claudio Turco explicó que este enfoque abre la posibilidad de tratar lesiones en áreas muy sensibles del cerebro, reduciendo secuelas y favoreciendo una recuperación más rápida, dado que esto permite resecar lesiones de mayor magnitud.

Decathlon, Zara y Victoria’s Secret suenan en la agenda de crecimiento de Nuevocentro Shopping

Un avance que posiciona a Córdoba

Con estas dos operaciones, el hospital cordobés se coloca a la vanguardia en el uso de técnicas neuroquirúrgicas que priorizan la preservación de funciones cognitivas y emocionales. Además, abre la puerta a que más pacientes puedan acceder, dentro del sistema público, a tratamientos antes disponibles solo en centros de elite.