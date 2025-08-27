Córdoba presentó tres nuevos distritos policiales y judiciales: alcanzan a 79 barrios de la Capital

El Gobierno de Córdoba puso en marcha tres nuevos distritos policiales y judiciales en la Capital, como parte de la estrategia de reorganización de la seguridad y la Justicia provincial. Con esta incorporación, ya son seis las circunscripciones que están activas desde que comenzó la implementación del Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia, una iniciativa que busca integrar en un mismo esquema a fiscalías, unidades judiciales, comisarías y CAP.

Los distritos recientemente presentados —el 2, el 11 y el 19— abarcan 79 barrios de la ciudad de Córdoba y forman parte de un proyecto más amplio que contempla la creación de 27 distritos en todo el territorio provincial, de los cuales 12 se ubicarán en la Capital. Según adelantaron las autoridades, el rediseño territorial permitirá acelerar investigaciones penales, mejorar la persecución del delito y brindar un acceso más directo a la Justicia para los vecinos.

El fiscal general Juan Manuel Delgado resaltó que se trata de un cambio profundo en la manera de organizar la persecución penal: “Este plan nace con un propósito claro, que es transformar la manera en que trabajamos. No se trata solo de revisar estructuras sino de dar un salto cualitativo. Es un esquema que permite coordinar fiscalías, unidades judiciales y dependencias policiales en un mismo territorio bajo la conducción de un fiscal, generando un sistema más integrado, cercano y eficaz”.

Delgado también subrayó que el proyecto pudo avanzar gracias a un consenso político e institucional amplio: “Hemos vencido a la resistencia al cambio gracias al apoyo del Poder Ejecutivo, de los ministros de Seguridad y de Justicia y Trabajo, y de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Fue clave el entendimiento de que el cambio era necesario”, dijo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, vinculó la puesta en marcha de los distritos con la visión del gobernador Martín Llaryora sobre la seguridad: “Como dice el gobernador, sin seguridad no hay paz social y sin paz social no hay progreso posible. Por eso entendemos la necesidad de animarnos a innovar en un área que muchas veces se ha manejado en compartimentos estancos”.

López también recordó que el proceso se complementa con la creación de fiscalías especializadas contra el narcotráfico en distintos puntos de la provincia: “Se trata de una clara decisión política de impulsar la nueva ley de seguridad. Y la incorporación de nuevos distritos materializa el esfuerzo del Poder Ejecutivo en consonancia con el Ministerio Público Fiscal”.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, habló de un “cambio de paradigma” en la forma de abordar el delito. “Detrás de este nuevo plan está la firme decisión de nuestro gobernador de dotar de una fuerte territorialidad tanto a la prevención como a la persecución. Esto implica articular fuerzas de seguridad, fiscalías y unidades judiciales, acompañado por una inversión histórica en infraestructura y equipamiento”, aseguró.

Más presencia territorial

El diseño de los nuevos distritos implicó una reorganización de límites territoriales y jurisdiccionales, de manera que cada área tenga un fiscal de referencia y un esquema de coordinación directa con las comisarías y el CAP. Según el Gobierno, este modelo garantiza una Justicia más cercana, con fiscales presentes en el lugar donde ocurren los hechos, un trabajo conjunto con la Policía y asesoramiento directo a las víctimas.

Además, se busca darle visibilidad a las responsabilidades en cada distrito: tanto los fiscales como los jefes policiales tendrán a su cargo zonas definidas, lo que, según los funcionarios, mejorará la rendición de cuentas y el contacto con los vecinos.

Zonas y autoridades

Distrito 2: incluye barrios como Parque Chateau Carreras, Valle Escondido, Villa Alberdi y Guarnición Militar Córdoba. Fiscal: Horacio Vázquez. Jefe Policial: Martín Llados.

Distrito 11: abarca General Artigas, Jockey, Villa Eucarística y Nuestro Hogar III, entre otros. Fiscal: José Alberto Mana. Jefe Policial: Tobías Malvares.

Distrito 19: comprende sectores como San Francisco, Alto Alberdi, San Rafael y Los Plátanos. Fiscal: Andrea Martín Artese. Jefe Policial: Diego López.

Del lanzamiento participaron autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Legislatura y el Consejo de Planificación Estratégica, además de jefes policiales y representantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Claves del Plan de Gestión Territorial