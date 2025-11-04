Córdoba se prepara para la final de la Copa Argentina: cómo será el operativo de seguridad

El partido entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors definirá al nuevo campeón de la Copa Argentina este miércoles desde las 21 horas, en el estadio Juan Domingo Perón del Club Instituto, en la ciudad de Córdoba.

Copa Argentina en Alta Córdoba: miles de hinchas y casi $4 mil millones en movimiento turístico

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), junto con el Ministerio de Seguridad, aprobó el operativo de seguridad para el evento.El despliegue incluye la custodia de las delegaciones, el acompañamiento de los simpatizantes durante su llegada y permanencia en el estadio, y la implementación de controles preventivos en toda la zona de Alta Córdoba.

La medida fue anunciada tras una reunión encabezada por el ministro Juan Pablo Quinteros, en la que se establecieron los lineamientos para garantizar un espectáculo deportivo sin incidentes.

Copa Argentina: por tercera vez, la vuelta olímpica será en Córdoba

Cómo se distribuyen las tribunas

Según la planificación oficial, los hinchas de Argentinos Juniors ocuparán la tribuna popular norte Mastrosimone y parte de la preferencial Klimowicz, con ingresos por los portones 8, 9 y 10, sobre calle Sucre. En tanto, los simpatizantes de Independiente Rivadavia se ubicarán en la popular sur Daniel Jiménez y en las plateas alta Kempes y baja Ardiles, con accesos por las puertas 11 y 2, sobre calle Jujuy.

Respecto al recorrido de las parcialidades, el titular del Cosedepro, Marcelo Frossasco, detalló que los hinchas de Argentinos Juniors llegarán por la Autopista Rosario-Córdoba, con control de las fuerzas de seguridad en el peaje de Toledo, y luego ingresarán a la ciudad por Circunvalación y Juan B. Justo, donde estacionarán los colectivos sobre Sucre y la colectora. Por su parte, los seguidores de Independiente Rivadavia arribarán desde el sur por Ruta 36, con control en Río Cuarto, y recorrerán Monseñor Pablo Cabrera, Los Granaderos, Isabel La Católica, Cervantes y Sucre, para estacionar sobre Calderón de la Barca.

Las autoridades confirmaron además que no habrá venta de entradas en el estadio, y que en todos los accesos se implementará el programa Tribuna Segura, a fin de controlar el ingreso de los simpatizantes y evitar inconvenientes.