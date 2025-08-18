Córdoba: un detenido acusado del robo en la casa del jugador de Belgrano Santiago Longo

Un hombre fue detenido acusado de robar en la vivienda del jugador de Belgrano, Santiago Longo, en barrio Prados de Manantiales de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió el domingo a la tarde en el barrio ubicado en la zona sur de la capital cordobesa.

El juez Echenique otorgó dos veces domiciliaria al expolicía Grasso a pesar de los informes negativos

Robo en la casa de Santiago Longo

“Se procede a la aprehensión de un hombre, mayor edad, por parte del personal policial que se encontraba de adicional en barrio Prados de Manantiales, el cual momentos antes en compañía de dos sujetos ingresan a tres domicilios”, explicó el comisario Sebastián Cara.

Además señaló que al percatarse de la presencia de los efectivos y de la seguridad se fugaron “saltando el alambrado” y subiéndose a una camioneta.



“En los domicilios no se encontraban moradores y uno de ellos era propiedad de un jugador de Belgrano”, precisó Cara.

Cerró el CPA y entró en funcionamiento el hospital provincial en el complejo penitenciario de Bouwer

Se recuperó una consola de videojuegos

Los asaltantes “provocaron daños en aberturas de dos domicilios más, donde no se constataron faltantes”.

Durante el operativo se secuestró de un bolso y una consola de videojuegos. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial competente, señalaron fuentes policiales.