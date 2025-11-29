El movimiento demográfico, siempre discreto, rara vez se convierte en tema de conversación pública. Pero, cuando se observan los números con lupa, lo que revelan es una transformación silenciosa y profunda: la población de Córdoba crece por la gente que llega, no por la que nace en su territorio.

El Censo 2022 determinó que el 13,9% de los habitantes de Córdoba son migrantes de otras provincias argentinas. Pero, según datos oficiales de 2025, esa tendencia se acentuó: el cruce de los últimos microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Indec —publicados en noviembre, pero correspondientes al segundo trimestre del año— revela que, del total de residentes actuales en el Gran Córdoba (1.608.996), el 2,06% (33.095) vivía en otra provincia argentina hace apenas cinco años.

Estos datos, que Perfil Córdoba analizó con la asistencia de la IA especializada Julius, posicionan al aglomerado urbano que conforman la capital provincial y sus localidades satélites en el primer puesto del ranking nacional como receptor de migrantes internos entre los 32 casos relevados, superando al Conurbano Bonaerense (28.137) y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (26.999). No menos revelador es que sea la migración interna la que sostiene este liderazgo, ya que, en el ranking de residentes nacidos en el exterior llegados en los últimos cinco años, el Gran Córdoba cae al cuarto puesto (3.116), por detrás de CABA (65.541), Conurbano (28.188) y Neuquén (3.592).

La provincia



Aunque la EPH no mide este índice por provincias, sino por aglomerados, otras fuentes —menos recientes— permiten dimensionar el impacto de la migración interna en todo el territorio provincial. Según los últimos datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), correspondientes al período 2012-2022 y publicados en el Mapa Federal de Movilidad, 202.586 ciudadanos argentinos de otras jurisdicciones eligieron mudarse a Córdoba, mientras que 155.317 cordobeses hicieron el camino inverso. La diferencia es un saldo migratorio a favor de 47.269 habitantes, equivalente a sumar una ciudad entera del tamaño de La Calera en un ciclo de diez años.

Nuevos residentes desde otras provincias en los últimos 5 años

Gran Córdoba 33.095 Conurbano Bonaerense 28.137 Caba 26.999 Gran Rosario 12.294 Neuquén-Plottier 9.639 Gran Salta 9.606 Ushuaia-Río Grande 8.227 Mar del Plata 7.104 Gran Tucumán 6.999 Bahía Blanca-Cerri 6.881

Fuente: EPH, Indec, microdatos usu_individual_T225.txt (2° trimestre 2025).



La composición de los flujos migratorios internos también aporta matices interesantes. Santa Fe y Buenos Aires, en ese orden, encabezan los sitios de origen de quienes llegan a Córdoba para quedarse. En conjunto, aportan decenas de miles de nuevos residentes que encuentran en la provincia un equilibrio que les resultó esquivo en su lugar de procedencia.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por el Ministerio de Trabajo y ARCA, completan la radiografía. Córdoba sostiene niveles relativamente estables de empleo formal en rubros como servicios profesionales, salud privada, tecnología y economía del conocimiento, educación y nuevos servicios urbanos.

Por eso, gran parte de quienes llegan son jóvenes o familias en edad productiva, de entre 25 y 40 años, con niveles medio y alto de calificación, incluyendo a quienes arribaron para formarse en la universidad pública (UNC) y, finalizada la carrera, decidieron radicarse definitivamente en la provincia. Sin embargo, no todos los departamentos tienen una tasa de migración positiva: el fenómeno se concentra en el Gran Córdoba y en localidades del corredor turístico, fundamentalmente en los valles serranos de Calamuchita, Punilla y Traslasierra.

Nuevos residentes desde otros países en los últimos 5 años

Caba 65.541 Conurbano Bonaerense 28.188 Neuquén-Plottier 3.592 Gran Córdoba 3.116 Gran La Plata 2.994 Gran Mendoza 2.405 Gran Salta 991 Corrientes 846 Gran Rosario 828 Gran Tucumán 406

Fuente: EPH, Indec, microdatos usu_individual_T225.txt (2° trimestre 2025).

En proyección



Este flujo de arribos no es un espejismo estadístico. Se verifica al cruzar los datos con la proyección demográfica elaborada por el Indec con base en el Censo 2022. Para 2025, el organismo estimaba una población en torno a 3.957.565 habitantes para toda la provincia. Pero los patrones reales de movilidad interna muestran que Córdoba crece por encima del ritmo vegetativo: los últimos datos de natalidad registrados en la provincia (estadísticas vitales 2024 del Ministerio de Salud) indican 33.887 nacimientos, un 10,6% menos que en 2023, frente a 34.877 defunciones.

Según las proyecciones oficiales del Indec, la población provincial alcanzará los 4.007.292 habitantes en 2030 y superará los 4.105.000 en 2040. Pero, si el actual flujo migratorio se mantiene, esas estimaciones podrían quedarse cortas pese a la parálisis de la tasa de crecimiento natural. La provincia no sólo crece: se reconfigura. Y lo hace casi exclusivamente por decisiones de miles de personas que eligen mudarse aquí en busca de oportunidades, estabilidad o una vida cotidiana más manejable que la del AMBA, por ejemplo.

Los que se van



El mapa de quienes se van muestra una lógica distinta: no huyen, migran estratégicamente. El AMBA, Neuquén y Mendoza figuran entre los principales destinos. Allí, los salarios asociados a las industrias petrolera, energética o de servicios especializados ofrecen —al menos para determinados perfiles— ingresos que Córdoba no puede igualar. La lectura resulta clara: la provincia atrae por calidad de vida y oportunidades, y expulsa principalmente por salarios. En Argentina, el sueldo promedio alcanzó los $1.483.740 en octubre, mientras que en Córdoba fue de $1.041.479; muy por debajo de Neuquén ($2.659.048) y de otros distritos con ingresos superiores.

Según estos datos del Índice Interbanking, que proporciona un análisis del comportamiento financiero de las empresas en Argentina, los salarios de Córdoba están en el puesto 14 entre los 23 distritos del país.

Salarios promedio de octubre

Neuquén $2.659.048 Chubut $1.789.204 Santa Cruz $1.683.028 Río Negro $1.682.624 Jujuy $1.603.395 Caba $1.593.245 Tierra del Fuego $1.530.972 La Pampa $1.441.346 Buenos Aires $1.294.345 Formosa $1.254.368 Chaco $1.220.731 Santa Fe $1.146.622 San Luis $1.097.948 Córdoba $1.041.479

Fuente: Índice Interbanking, octubre 2025.

Puede decirse que quienes llegan se mueven por expectativas vitales y que quienes se van lo hacen por expectativas económicas. Pero, en cualquier caso, la movilidad no responde a grandes crisis, sino a decisiones personales que, sumadas, terminan dibujando una tendencia robusta.

En síntesis, Córdoba no sólo suma habitantes: está moldeando un nuevo paisaje humano y urbano. Cada traslado, cada decisión individual de mudarse, suma a un entramado colectivo que redefine cómo se vive, se trabaja y se proyecta la provincia. En ese movimiento constante, la migración interna se convierte en una fuerza silenciosa que reconfigura, día a día, la identidad misma de la región.