Cómo es el mayor parque solar fotovoltaico de Córdoba, el nuevo proyecto de Bugliotti

El Grupo Dinosaurio anunció la construcción del emprendimiento de energía fotovoltaica más grande de la provincia de Córdoba: el Parque Solar Dinosaurio.

El proyecto de Euclides “Tati” Bugliotti se ubica en las cercanías de la ciudad de Deán Funes, a 119 kilómetros de la capital provincial, sobre la Ruta Nacional 60.

Según publica Punto a Punto la iniciativa contará con una superficie de 75 hectáreas, una capacidad instalada de 40 MW, una estación transformadora propia y playas de maniobras que permitirán inyectar la energía generada a la red de 66 kV del Sistema Interconectado Provincial, operado por EPEC.

Desarrollo de la región

Esta nueva fuente de generación aportará mayor potencia eléctrica disponible para la zona de influencia, lo que creará condiciones favorables para el desarrollo industrial, comercial, turístico e inmobiliario.

La energía producida abastecerá en su totalidad el consumo de las distintas unidades de negocio del Grupo, mientras que los excedentes se volcarán a la red de EPEC.

Inversión

El Grupo Dinosaurio precisó que el proyecto representa una inversión privada de US$ 30 millones.

“Este parque reafirma el compromiso de Grupo Dinosaurio con el desarrollo sustentable, apostando al aprovechamiento de un recurso natural como el sol para generar energía limpia, sin emisiones contaminantes ni residuos nocivos, con un impacto ambiental prácticamente nulo”, detallaron desde la compañía. La puesta operativa está prevista para abril de 2026.

Tecnología

El Parque Solar Dinosaurio incorporará tecnología de última generación de reconocidas firmas internacionales como Trina Solar y Huawei, complementada con proveedores locales de alto nivel. Sus principales características son:

58.500 paneles solares bifaciales con sistema tracker, capaces de captar energía por ambas caras y seguir el movimiento del sol para maximizar la generación.

10.500 hincas, 5 estaciones transformadoras cabinadas inteligentes, inversores y trackers de última tecnología.